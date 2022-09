González de YPF elogió la gira de Massa en materia energética y la calificó como “muy importante”

El titular de YPF, Pablo González, formó parte de la delegación que acompañó al ministro de Economía, Sergio Massa, en su gira por Estados Unidos. Tras su regreso a Buenos Aires, el funcionario elogió la gira a la que calificó de “muy importante”.

“Me volví ayer a última hora, gran parte del equipo volvió, y Massa se quedó en Washington porque tiene una reunión con parte del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene que terminar de cerrar una gira que tuvo cruciales anuncios y que está terminando bastante bien. En el sector energético, la gira fue bastante y muy positiva”, comentó en una entrevista para Metro 95.1.

En ese sentido explicó que que las inversiones el sector hidrocarburífero son "grandes, intensivas y a largo plazo. “El crecimiento que muestra Vaca Muerta ha generado mucha expectativa entre las empresas que operan en Houston, la cuna del no convencional de los Estados Unidos. Es el espejo en donde Vaca Muerta se tiene que mirar”, comentó González.

“Estados Unidos pasó de ser un país netamente importador a casi prácticamente para tener autoabastecimiento. Y eso es lo que tenemos que discutir en al Argentina: poder desarrollar Vaca Muerta y darle sustentabilidad al país”, agregó.

De manera remota pudimos ver las operaciones de pozos en Neuquén entre otras 50 ciudades del mundo. Además, conversamos sobre del plan de inversiones 2023-2025 de @Chevron en Argentina. pic.twitter.com/Gt9up4V7Cj — Sergio Massa (@SergioMassa) September 10, 2022

El titular de YPF rememoró la estatización de la compañía impulsada bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, y señaló que facilitó la llegada de inversiones.

“Cristina Fernández de Kirchner impulsa la recuperación de YPF y hasta ese momento no existía el no convencional. A partir de esa decisión, empiezan a llegar las principales empresas del mundo para desarrollar Vaca Muerta. Si no se hubiera tomado esa decisión, Argentina se hubiera apagado energéticamente”, advirtió.

Además, sumó: "Si no hubiéramos recuperado YPF, al nivel de inversión que venían los anteriores propietarios que eran los españoles de Repsol, no hubiéramos tenido ese desarrollo”, agregó.

“Tenemos una ventana de corta de oportunidad para aprovechar que tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. A los niveles de consumo de hoy en Argentina, tenemos gas para 170 años”, comentó.

Asimismo, González pidió conciliar "reglas de juego claras" que permanezcan a lo largo de los gobiernos, y que garanticen certezas a los inversores. “Hay que buscar formas de acuerdo para establecer reglas de juego claras, que permanezcan a lo largo de los gobiernos, y que le den certeza a los que tienen que invertir”.

“Todos estos desarrollos necesitan grandes inversiones. YPF este año va a invertir US$ 4.100 millones de dólares”, adelantó el titular de YPF.

