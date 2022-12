El dirigente social, Juan Grabois, expresó que cree "en el recambio generacional" en la política. Además, aseguró que "no vamos a aceptar un candidato como Sergio Massa o Alberto Fernández". "El jefe de asesores del Presidente es parte de la mesa judicial de los chats", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El Frente Patria Grande convocó a una "parodia futbolística" para denunciar la corrupción del Poder Judicial. ¿A qué se debe?

Es uno de los escándalos institucionales más grandes de los últimos tiempos y que cuenta con nivel de blindaje en los principales medios que lo hace peor. Tiene sus puntos de contacto con lo social, porque uno de los principales protagonistas es el juez Julián Ercolini, que es el que le daba la excusa judicial a los que quieren un ajuste sobre los más humildes dentro del Gobierno para hacer este famoso recorte de 250 mil salarios sociales complementarios de trabajadores de la economía popular.

¿Cuál es tu vocación política, más allá de la social?

Creo en el recambio generacional. En España no pudieron hacer las pases con el pasado y dejaron heridas abiertas que no cicatrizaron. Y esas muestras son los independentismos, como el catalán. Nuestra ventaja es que nadie de nuestra generación reivindica la dictaduras. Esa es condición necesaria, pero no suficiente para el cambio generacional, porque también hay un mal acostumbramiento.

No quiero esquivar la pregunta, pero tengo que hacer una mención a algo que me indigna, que es la participación del Jefe de Asesores de Alberto Fernández, que es Julián Leunda, y quien fue contactado por el sobrino de Héctor Magnetto para que bloquearan información en algunos medios a fines al Gobierno y que hablara con algunos periodistas, algo que después reporta al sobrino.

El Jefe de Asesores del Presidente es parte de la mesa judicial de los chats. Es un juego de la rosca política sucia que hay que terminar.

¿Vos decís que cuando hacen referencia a C5N, en contubernio con la Rosada, es para que este medio no publique nada?

Lo dice explícitamente en el chat.

¿Eso surge de ayuda de la en la Rosada?

Surge de Leunda. Que lo haya hecho por la propia voluntad sería lo más tranquilizador. O fue por una orden emanada de una autoridad política de la Rosada. Por eso pregono una reforma en el sistema judicial. El servicio de justicia afecta a un 99% de la población. No hay ningún tipo de abordaje de política pública para prevenir esto.

Todo esto llevó a que los diputados de Patria Grande presenten un programa para que la persona que salga de prisión tenga un trabajo en una cooperativa, algo que demostró que reduce la reincidencia.

Las posibilidades electorales de Juan Grabois

¿Vas a ser candidato por el Frente Patria Grande?

En esta coyuntura, hay una posibilidad de que eso pase y es que no haya una representación de los sectores populares y que pretendan cambios profundos. Si Cristina Kirchner y Wado de Pedro no son candidatos, y ninguna otra figura del kirchnerismo se presenta, nosotros no vamos a aceptar un candidato como Sergio Massa, Alberto Fernández o algún gobernador conservador, porque vienen con estos pactos del poder político con los empresarios.

¿Acompañarías una elección con Wado?

Si, pero no sería inteligente. Él es más cerebral y del diálogo, yo soy más sanguíneo. Es una virtud que tiene. Confío en él y puede ser un recambio generacional interesante de Cristina.

El crecimiento del líder del espacio Libertad Avanza

¿Qué ves en la evolución de Javier Milei en el último tiempo? ¿Cuál es tu preocupación?

Milei tiene puntos de contacto con los marxistas mecanicistas que están dentro del pensamiento abstracto, el cual lleva a una lógica en la que entran la compra y venta de órganos y de bebés, entre otras cosas.

Hay una segunda dimensión de lo problemático que es lo del cambio social y entra en una contradicción con otros postulados, como no ir a votar las leyes que supuestamente van a permitir que avancen los ideales que ellos plantean, como la reducción de impuestos. Es decir, ser la antipolítica desde la política es difícil. Cualquier alternativa que plante un camino diferente es atractiva.

Jaime Durán Barba dice que el error de Juntos por el Cambio es creer que los que siguen a Milei quieren ideas libertarias y que si hubiera uno de izquierda sería lo mismo, es decir, que atrae por el tono y las formas, no por las ideas.

En una parte coincido y en la otra no. Hay ideas atrás de esto y la idea de la casta es una fuerte, que tiene un elemento de realidad atrás, la de ineficiencia del Estado. La ideología del "quilombo impositivo" que tenemos es algo que tiene peso en los sectores medios y jóvenes.

