Cepo cambiario: el BCRA acorta los plazos para que los importadores accedan al mercado

En un nuevo paso hacia el desarme del cepo cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió acortar los plazos de acceso al mercado de cambios (MLC) para el pago de importaciones. Se trata de la segunda reducción aplicada desde fines de julio.

A través de la Comunicación A 8118, el directorio de la autoridad monetaria determinó que, a partir del lunes 21 de octubre, los bienes que todavía tenían plazos de pago de hasta 60 días podrán pagarse a los 30 días desde el registro de ingreso aduanero.

El cambio en Energía alborotó el Coloquio de IDEA, pero entusiasma la alianza Milei-Macri

El BCRA flexibiliza el cepo cambiario para importadores

"De esta manera se unifican los plazos de pago para todos los bienes de la economía, a excepción de los que cuentan con acceso inmediato al MLC, como la energía, entre otros. Asimismo, se igualan los plazos de pago para todas las empresas sin importar su tamaño", aportaron desde la entidad encabezada por Santiago Bausili.

En tanto, subrayaron que la finalidad de la decisión es "normalizar el pago del flujo de importaciones y otorgar mayor previsibilidad a la cadena productiva teniendo el doble efecto positivo: continuar impulsando la reactivación económica y reducir el impacto en precios de los bienes".

Si bien se trata de otra muestra de la intención del Gobierno de eliminar las restricciones cambiarias, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo evitaron dar precisiones acerca de cuándo tendrá lugar el levantamiento definitivo.

Qué dijeron Milei y Caputo sobre el cepo cambiario

Durante su exposición en el 60° Coloquio de IDEA, Caputo señaló que la salida del cepo "no es una fecha sino condiciones". "Poner una fecha sería zonzo porque implicaría un nivel de arrogancia que no tenemos. No nos apuramos porque diseñamos un programa súper robusto. Los resultados que obtuvimos no son una casualidad sino una causalidad", consideró.

Y continuó: "No podemos hacer futurología. Consideramos que el paso del tiempo nos juega a favor y no en contra con el cepo porque a medida que pasa el tiempo, más atrás quedan los efectos negativos de la pésima política monetaria del gobierno anterior y más empiezan a prevalecer los efectos de la buena política monetaria que estamos implementando nosotros".

Asimismo, el funcionario nacional evaluó que la macroeconomía se encuentra "en el mejor momento" después de 10 meses de gestión libertaria. En tal sentido, señaló que la brecha cambiaria "está en 15%, la inflación mayorista en 2%, la minorista en 3% y la economía empezó a recuperar".

Por su parte, Milei recurrió a una metáfora religiosa para abordar la eliminación de las restricciones vigentes. “¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación”, indicó en las Jornadas monetarias y Bancarias del BCRA.

Siguiendo esa línea argumental, el mandatario argumentó que “si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares". "Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé”, dijo, eludiendo .

