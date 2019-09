Claudio Loser: "Si el FMI no realiza un nuevo desembolso habría una corrida cambiaria mayor"

El economista Claudio Loser advirtió hoy que si el FMI no realiza un nuevo desembolso para la Argentina, "habría una corrida cambiaria mayor a la que hubo".



Si el Fondo Monetario dejara de apoyar a la Argentina y no diera el desembolso (de 5.400 millones de dólares) habría una corrida mayor a la que hubo y las medidas regulatorias del Gobierno deberían ser mayores", estimó el ex director del Departamento del hemisferio Occidental del organismo crediticio.

El FMI puede ver esta reestructuración como un mal inevitable y necesario, dijo Claudio Loser

En declaraciones radiales, Loser consideró que "es positivo" que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viaje a Washington para tomar contacto con autoridades del FMI. "El viaje del ministro me tomó por sorpresa, pero lo veo como algo positivo, porque así es muy probable que se dé el desembolso", añadió.



Para el economista, "si el FMI le quita el apoyo a la Argentina en este momento, provocaría un shock muy importante en el país. Los argentinos tenemos una gran capacidad para estar metidos en crisis grandes con el Fondo". No obstante, confió en que el organismo hará "todo lo posible para seguir apoyando a la Argentina".



Sobre el desembolso de la última parte del préstamo del Fondo, Loser manifestó: "Si tuviera que apostar, no demasiado por razones personales, yo diría que sí le va a dar el desembolso, que la posibilidad está más de ese lado".

Con relación a las medidas de control cambiario que aplicó el Gobierno, Loser evaluó: "las entiendo como algo temporario, en un momento de crisis".

