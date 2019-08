Lacunza recibió a los técnicos del FMI y aseguró que se cumplirán las metas

Con el objetivo de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirme un nuevo desembolso del préstamo para Argentina, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió este sábado con la misión del organismo y ratificó que el país cumplirá las metas fiscales comprometidas en el marco del acuerdo stand by.

Luego de la renuncia de Nicolás Dujovne, Lacunza asumió la semana pasada y ya tuvo su primera reunión con los enviados del Fondo encabezados por el italiano Roberto Cardarelli. Allí el funcionario nacional sostuvo que la Argentina no tendrá problemas en cumplir esos objetivos, a pesar de las medidas destinadas a sostener el consumo tras la devaluación.

El ministro presentó los números del segundo trimestre del año y dijo que la Argentina considera dadas las condiciones para que en septiembre se produzca el desembolso previsto por parte del organismo, que rondará los US$ 5.400 millones, consignó la agencia NA.

La Argentina necesita esos fondos para mantener a raya al dólar, tras la fuerte devaluación ocurrida luego de la derrota del Gobierno en las PASO. En ese aspecto, el Banco Central perdió reservas por más de US$ 700 millones luego de las primarias y el dólar se apreció un 30%.

Lacunza compartió una mesa reducida con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner; Cardarelli y el encargado de la oficina local del organismo, Trevor Alleyne. En este primer encuentro también participó el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.

Lacunza: "El programa económico no ha dado los resultados esperados"

La reunión se concretó sobre todo para que Lacunza conozca a los técnicos del Fondo, ya que la revisión formal del acuerdo stand by se producirá en las próximas semanas. De esa revisión surgirá el diagnóstico del equipo técnico y la posible aprobación por parte del ´board´ para que el organismo apruebe el giro de US$ 5.400 millones.

Este sería el anteúltimo envío de fondos correspondientes al acuerdo por unos US$ 56.300 millones aprobado el año pasado por el organismo multilateral.

Sin embargo, las dudas del FMI aparecen luego de que la economía sufrió un fuerte cimbronazo tras los sorpresivos resultados de las primarias. El desarme de carteras con activos locales llevó a una devaluación superior al 20%, una suba del riesgo país y el desplome de acciones y bonos.

Además, la fuerte apreciación del dólar hizo que el Gobierno tomara medidas "para proteger el bolsillo de los argentinos", que no aparecían entre las posibilidades tras el acuerdo con el Fondo. El BCRA debió vender unos US$ 700 millones de reservas para controlar el tipo de cambio y estabilizar el mercado, algo que finalmente parece haber conseguido. Pero el costo fue altísimo, ya que el dólar pasó de valer $ 45 antes de las PASO a casi $ 58 en la actualidad.

El equipo de técnicos del FMI prevé reunirse este lunes con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, rotundo vencedor en los comicios del 11 de agosto último. También prevé reunirse con Roberto Lavagna y José Luis Espert, los otros postulantes.

Funcionarios del Palacio de Hacienda podrían volver a reunirse este domingo con los técnicos del Fondo para brindar información más detallada sobre la marcha de la economía.

Claudio Loser, ex director del FMI: "La renuncia de Dujovne genera más incertidumbre"

Por su lado, el ex Director del FMI para América, Claudio Loser, señaló que "tiene que haber habido un pedido desesperado del equipo económico", para que la delegación del organismo haya venido tan presurosamente a la Argentina.

En esa línea, aclaró que si bien lo tomó "de sorpresa" esta llegada apresurada, le "parece bien", que esto haya sucedido y que "a la larga está bien", al tiempo que anticipó que apostaría a que "se hará el desembolso del Fondo".

Asimismo, puntualizó que "las medidas económicas que tomaron, en términos numéricos no son demasiado grandes", pero advirtió que "si bien las metas de julio se cumplieron, el tema es lo que viene" y afirmó que el FMI "tendrá que hablar con el gobierno para ver los números y aunque no le guste a Alberto Fernández va a tener que reunirse también con él".

En otro sentido señaló que la posibilidad de Lavagna como ministro de Economía, en caso que Alberto Fernández sea electo presidente calmaría al Fondo "en cuanto a su capacidad técnica" porque argumentó que "tiene peso, pero los pondría muy nerviosos en cuanto a la renegociación de la deuda".

En declaraciones a Radio con Vos, el ex directivo apuntó que en el FMI "tenían a Dujovne como el superministro de Economía y a quién conocían muy bien, en tanto que Lacunza no es un personaje conocido y en este sentido por supuesto la gente del Fondo se preocupa, pero institucionalmente no van a hacer diferencias".

ED EA