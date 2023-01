Estamos en temporada de vacaciones y una de las preguntas recurrentes entre los argentinos es cómo administrar las finanzas para enfrentar este gasto. Como cualquier planificación financiera, la conveniencia de tomar una opción u otra, va a depender del destino de las vacaciones.

Aquellos que decidan emprender viajes al exterior, la alternativa para acceder al tipo de cambio más conveniente en el mercado actualmente es la compra de Dólar MEP, o también llamado Dólar Bolsa.

"El dólar va a seguir siendo el talón de Aquiles de la economía"

Un experto en el tema, el economista Maximiliano Donzelli, explica por qué hoy es la cotización que más conviene y otras particularidades del mercado.

"El dólar turista no es un dólar libre sino que está regulado y se conforma por el dólar oficial más todos los impuestos que hacen que su valor sea hoy más o menos el doble de la cotización del oficial. Y como hoy la brecha entre el oficial y el MEP no es del 100%, se vuelve más atractivo el dólar bolsa", explicó el Head or Research de Invertir On Line, una de las fintech a través de las cuáles se puede acceder en forma sencilla a este tipo de cambio.

Brasil es uno de los destinos elegidos por los argentinos para vacacionar en el verano.

Entre otras cosas, Donzelli argumentó que: "Hay muchos actores que intervienen en el mercado del MEP y no sólo los turistas, sino los jugadores financieros y todo tipo de proveedores de servicios, entre otros actores y esto explica la brecha. Las tasas altas y el contexto favorable de los activos argentinos hacen que el MEP no tenga que necesariamente parecerse al dólar turista", agregó.

Las ventajas del Dólar MEP

La operatoria para acceder a este dólar bolsa consiste en:

c omprar un bono en pesos para su posterior venta en dólares ,

, es 100% legal,

legal, no tiene topes y

al ser online, se evita el riesgo de circular por la calle con dinero físico.

Cómo es la operatoria para comprar dólar MEP

Actualmente, toda la operatoria de compra/venta de dólar MEP se puede hacer desde webs o apps y en un solo click. También se puede recurrir a un asesor financiero, en el caso de considerarlo necesario.

"Gracias a los sitios de inversión online, se pueden realizar operaciones financieras donde uno quiera y en cualquier momento. En este sentido, nosotros ofrecemos Dólar MEP Simple, que realiza de manera automática tanto la compra del bono GD30 con pesos, como su posterior venta en dólares estadounidenses como GD30D, luego de transcurrido el período de parking que es de 1 día hábil", indicaron desde IOL.

Qué día de la semana es bueno para comprar dólares

Paso a paso, ¿cómo operar Dólar MEP?

En general, cada plataforma o billetera puede tener sus propios caminos para llegar a adquirir los dólar bolsa. Sin embargo, una vez creada la cuenta y habiendo vinculado una cuenta bancaria en dólares, la persona puede estar en posibilidad de comenzar con la operación.

El primer paso es abrir cuenta en una plataforma que permita la compra de dólar MEP.

Paso dos, desde la Web o la App, transferir e Ingresar pesos a la Cuenta de Inversión a través del banco del usuario.

Al momento de operar, se deberá seleccionar la opción dólar MEP y allí añadir el monto a invertir.

En general, automáticamente se realizará la compra del bono GD30 y su posterior venta como GD30D al siguiente día hábil luego del Parking y el monto resultante, se extraerá automáticamente a la Cuenta Bancaria en dólares del inversor.

