Créditos en dólares: alertan por un riesgo de descalce

El Gobierno oficializó el viernes, mediante el DNU 736/2026, la flexibilización del crédito en dólares. La normativa había sido anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida, que permite el acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera a las empresas que no son generadoras de divisas, fue celebrada por el sistema financiero y generó varias advertencias por distintos economistas de todo el espectro, sobre todo alertaron por la posibilidad de un descalce en los balances del sector privado si el tipo de cambio sufre variaciones bruscas.

El equipo económico busca volcar la liquidez en dólares del sistema financiero hacia la inversión productiva y dinamizar la actividad económica. Caputo confía que en 2027, año electoral, el mercado cambiario no sufra presiones.

El economista y exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, advirtió al respecto: “Ya hicimos eso a fines de los noventa y terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores”. “Si empezamos a darle crédito en dólares al que recauda pesos, un día sube el dólar, no pasado mañana ni la semana que viene. Un día sube el dólar porque alguien hizo mal los números y no lo pueden devolver y entonces tenemos el 2001”, agregó en declaraciones a Futurock.

Por su parte, Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, expresó: “La medida erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica: una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares”.

“Esa regulación prudencial permitió que la Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria. No fue casualidad: fue el resultado de haber aprendido una lección muy costosa”, añadió Sandleris en redes sociales.

En tanto, el economista Roberto Cachanosky manifestó: “No estoy de acuerdo en que el tomador del préstamo esté obligado a vender los dólares en el MULC. Eso suena a que el gobierno induce a empresas privadas a tomar préstamos en dólares para que los vendan en el mercado cambiario y mantener el atraso cambiario usando los ahorros de la gente”.

“Además, el día que el tipo de cambio se acomode del atraso que está haciendo el gobierno, la empresa no va a poder pagar la deuda en dólares, como ya ocurrió en 2001, y el que depositó dólares en los bancos va a tener problemas para recuperar sus ahorros, porque van a ser sus ahorros los que van a ser prestados a empresas descalzadas en sus monedas”, concluyó Cachanosky.