La Cámara del Juguete anticipa una disminución en las ventas

El consumo no repunta. A excepción del e-commerce, cada vez son más los rubros donde las ventas caen. Este domingo es el día del niño y desde el sector anticipan una caída en las ventas de juguetes.

En el primer semestre del año los regalos para chicos cayeron un 10%, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Pero las empresas se juegan el grueso de en esta época, que mueven la aguja del amperímetro del negocio, representan el 60% de las ventas totales anuales.

“Es mucho más importante que Navidad y Reyes. En las fiestas las familias tienen un presupuesto que se tiene que dividir entre la cena de Navidad, los regalos. Mientras que acá más del 50% de los regalos que se hacen son juguetes”, dijo a PERFIL Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la CAIJ.

“Las expectativas son moderadas, teniendo en cuenta cómo viene el primer semestre, la coyuntura económica y el presupuesto de las familias, que está comprometido. Estamos proyectando una caída que se suma a un cuarto año de dificultades con el día del niño. Salvo que se produzca un boom de ventas de último momento, que la gente esté tan en el día a día que diga tengo que ir a comprar y se gasten todo y vacíen todas las jugueterías”, agregó Benítez en diálogo con este medio.

A su vez, desde la CAIJ comentaron que el ticket promedio ronda actualmente los $ 25.000, frente a los $ 22.000 del año pasado. “La verdad es que se están eligiendo productos baratos”, sostuvo Benítez y añadió: “Los precios se mantuvieron realmente porque, al ser tan bajo el nivel de actividad, no hubo incremento prácticamente”.

Envíos puerta a puerta. Por otro lado, se presenta otra dinámica de consumo, donde los sectores de mayor poder adquisitivo optan directamente por las compras vía courier a través de las plataformas internacionales como Temu, Amazon, Mercado Libre y Shein.

“Mientras que los consumidores finales que pueden hacer hasta cinco envíos por año de hasta 3.000 dólares por envío. De los cuales 400 dólares no pagan derechos, pagan sólo IVA. Entonces, ahí hay una competencia desigual con los importadores”, señalaron desde el sector.

Pero la Cámara detectó gran presencia de sustancias tóxicas para los niños, como los ftalatos, en juguetes que ingresan al país mediante el sistema courier y “puerta a puerta”, sobre todo desde China.

“Lo que está preocupando es el tema también de la seguridad de esa modalidad de envíos. Porque estamos viendo que llegan productos, sobre todo los de Temu, de muy baja calidad y poca seguridad. La cámara hizo unas compras, testigos, y encontramos en el laboratorio de la cámara que casi todos los juguetes presentan observaciones de seguridad”, comentó Julián Benítez. Y agregó: “Desde las más sencillas, digamos, pero también con casos graves como, por ejemplo, en los brazos de las muñecas que dieron ftalatos, que son sustancias prohibidas por el Ministerio de Salud porque son disruptores endocrinológicos que afectan el sistema reproductivo de los chicos”.

El 86% de las importaciones son de China

En medio de la apertura comercial y desregulaciones en el sector llevada a cabo por el Gobierno, las importaciones de juguetes treparon hasta los US$ 32,5 millones en el primer semestre de 2026. El monto no incluye productos como bicicletas, electrodomésticos y videojuegos, también regalos frecuentes en el día del niño.

En cuanto al origen de las importaciones, China se lleva el 86%. Si se agregan Vietnam, India y Malasia, entre todos representan el 95% del total. Los datos se desprenden del Sistema de Consulta de Comercio Exterior del Indec.

El desagregado por países quedó de la siguiente manera: China US$ 28 millones, Vietnam US$ 1,6 millones, India US$ 789.331, Malasia US$ 383.487, México US$ 383.361, Indonesia US$ 379.221, Tailandia US$ 260.412, Italia US$ 248.502, Brasil US$ 132.906 y Rumania US$ 67.513.

En agosto de 2025, mediante la Resolución 313/2025 , el Gobierno unificó los estándares de calidad y seguridad para siete categorías de productos: encendedores, anteojos para sol, bicicletas infantiles, juguetes, tableros derivados de madera de fibras y partículas, y muebles fabricados con esos tableros.

“Básicamente lo que generó esa resolución fue pasar de un esquema de certificación y ensayos nacionales antes de que llegue la mercadería de afuera o que sea distribuida localmente, hacia un esquema de facilitación del comercio y presentación de la documentación posterior a la aduana. Es decir, con una fiscalización ex post”, explicó Julián Benítez, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.