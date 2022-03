Delitos con criptomonedas rondaron los US$ 14.000 millones en 2021

El crimen asociado a los criptoactivos alcanzó un nuevo máximo histórico en 2021, con un monto estimado en los US$ 14.000 millones a nivel global. La información se desprende de un informe elaborado por una compañía especialidad en análisis de la tecnología blockchain.

Las acciones ilícitas se dispararon durante el 2021 al canalizar US$ 14.000 millones, frente a los US$ 7.800 del 2020, lo que evidencia el rápido avance global de las criptodivisas, consigna la plataforma de datos Chainalysis.

Los fraudes entonces aumentaron en 2021 un 82% con respecto a los totales del 2020, según los números aportados por la mencionada firma.

De este total, “las que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0,15% del volumen de transacciones de criptomonedas en 2021, a pesar de que el valor bruto del volumen de transacciones ilícitas alcanzó su nivel más alto en la historia”, detalla el documento.

Las dos mayores categorías en lo relacionado con el crimen de criptoactivos resultaron ser “el robo de fondos” y “las estafas”. “Los ciberdelincuentes lavaron US$ 8.600 millones en criptomonedas en 2021”, una cifra que presiona a los estados para acelerar las regulaciones a las monedas digitales.

Esto representa un aumento del 30% en la actividad de lavado de dinero con respecto al año previo.

No obstante, el número final puede ser mayor debido a que existen “muchos casos en que las compañías no reportan que fueron atacadas, por ejemplo, para no asumir una vulnerabilidad en sus sistemas de seguridad", sentenció Dan Cartolin, ejecutivo de cuentas para América del Norte y Latinoamérica de Chainalysis.

Recomendaciones para evitar robos

Como principal consejo, Cartolin recomendó realizar las correspondientes denuncias dado que la información “es rastreable”. También llamó a generar recursos “para invertir en las agencias que investigan esta actividad”.

Además, afirmó que la educación tiene también un rol esencial en este mercado en auge, que representa una alternativa de inclusión financiera, particularmente para los países que tienen un “alto porcentaje de personas no bancarizadas”.

En ese contexto, el representante destacó la importancia de las capacitaciones que ofrezcan “conceptos y fundamentos de criptomonedas para poder tomar las mejores decisiones”.

Cartolin concluyó que en materia de criptodelincuencia América Latina “supone entre el 7% y el 10% de la actividad ilícita” a nivel mundial.

