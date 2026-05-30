Cristóbal López, la carta oculta detrás de las licitaciones de la obra pública libertaria

Entre los que pujan por quedarse con las concesiones de las rutas nacionales se encuentra la constructora CPC, del Grupo Indalo, cuyo accionista mayoritario es Cristóbal López. El empresario no fue seleccionado en el tramo de la Etapa II-A, y compite por quedarse por algunos de las adjudicaciones que restan de los primeros 9 mil kilómetros que el Gobierno espera completar de privatizar.

En la Etapa II-A, que abarca 1.800 kilómetros, las empresas adjudicadas obtuvieron las licitaciones por 20 años con un peaje inicial de $ 997 sin IVA. Para el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226, los ganadores fueron del grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.

En quinto orden de mérito para ese tramo había quedado CPC y Clear Petroleum, que ofertaron una tarifa de $ 1.297,52 sin IVA por el plazo de 20 años, según reza la Resolución 537/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En esta licitación estuvieron descartadas las propuestas de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) y Sacde SA. El argumento de Nación para correr a Aubasa fue que no realizan obras de infraestructura. Sin embargo, la compañía lleva adelante en este momento un plan de 25 obras, que van desde 2024 a 2027, donde dirigen, llaman a concurso y trabajan con empresas privadas. Por esta decisión de Nación contra la empresa que pertenece al Estado de la provincia de Buenos Aires, que consideran arbitraria, tomó cartas en el asunto la Fiscalía de Estado bonaerense, pudo saber PERFIL.

A su vez, CPC compite en la licitación que se lleva a cabo para la Etapa II-B por 2.500 kilómetros de rutas que pasan por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, La Pampa y San Luis sitio ContratAr. Según consta en el Portal del Sistema de Contrataciones Electrónicas, pujan 17 empresas. La constructora de López también busca quedarse con parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, donde presentó propuesta además de otras 19 empresas. Esos corredores viales abarcan más de 3.900 kilómetros distribuidos en 8 fases, ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

PERFIL se comunicó con el Grupo Indalo por las licitaciones, pero aclararon que no realizarán comentarios.

Con todo, el Gobierno apuesta a cerrar el primer tramo de privatizaciones de unos 9 mil kilómetros en todo el país, sobre 40 mil kilómetros de red de rutas nacionales. Aunque el propio ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que se avanzará en otros tramos: “Se realizará la licitación de otros 12 mil kilómetros de rutas nacionales y se avanzará en el traspaso de rutas a las provincias”. Así dijo el 28 de abril en el Expo EFI.

Hasta el momento, la Etapa I fue la única en la que se realizó la firma de los contratos y las empresas ya tomaron posesión. El titular del palacio de Hacienda salió festejar los avances en estos sectores en sus redes sociales: “El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos. En sólo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las Rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región”.

Causa Cuadernos. Cristóbal López se encuentra mencionado en la causa Cuadernos, donde se denunció corrupción en la obra pública kirchnerista.

Entre los empresarios que obtuvieron adjudicaciones a las concesiones viales de Luis Caputo y están señalados en la causa, aparecen también José Cartellone, del grupo Cartellone que ganó con la empresa Autovía Construcciones y Servicios, perteneciente al holding; Daniel Claudio Pitón, de Pitón, y Patricio Gerbi, presidente de Coarco.

De los que están pujando por los tramos que restan adjudicarse, constan en el expediente Hugo Alberto Dragonetti, presidente de Panedile Argentina; Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza; y Juan José Luciano, titular de Luciano; y vuelven a aparecer el grupo Cartellone (con Autovía Construcciones y Servicios y José Cartellones Construcciones Civiles) y la compañía Pitón.