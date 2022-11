El ministro de Economía, Sergio Massa, marcó las pautas para que los diferentes sectores puedan acceder a planes de incentivos fiscales. "Acuerdo de precios en el mercado interno y fijación de precio al productor para que no se lo lleve el exportador el beneficio de algún programa de promoción", sostuvo Massa ante el Consejo Federal Agropecuario.

Asimismo, aseguró que "ese criterio vale para todas las economías regionales" e informó que "el secretario (de agricultura Juan José Bahillo) tiene instrucción de trabajar con cada uno de ustedes en cada economía". "Hay que lograr que cuando se toma una decisión derrame en toda la cadena", agregó para justificar sus condicionamientos para los programas de ayuda estatal.

Por otro lado, Massa aprovechó la reunión para enviar un claro mensaje político de cara electoral año 2023 y sugirió que no habrá desbordes de gasto público. "Vamos a consolidar el orden fiscal apuntando a cumplir con la meta de 1,9% de déficit", enfatizó.

En esa línea, reiteró que continuará con el programa para "consolidar el proceso de proceso de acumulación de reservas" y anunció que "en diciembre empieza a estar operativo diciembre el swap para importaciones con China", de acuerdo a la agencia Noticias Argentinas.

Por último, subrayó que "el orden fiscal la acumulación de reservas y el superávit comercial nos da la oportunidad de atravesar con enormes oportunidades el contexto económico y geopolítico global". " Se está trabajando en el financiamiento con los países que tenemos que tenemos balanza comercial deficitaria", puntualizó.

El campo criticó al Gobierno

La Federación Agraria Argentina cuestionó al Gobierno por la "falta de voluntad" para "atender la crisis terminal" que, según la entidad, atraviesa el sector lechero.

"Desde hace meses venimos suplicando por medidas para seguir produciendo y todavía seguimos esperando sin ninguna respuesta, y vemos que lamentablemente el Gobierno nacional no está viendo que se termina que se agotó el tiempo de espera, que el sector ya no puede seguir, ya no hay más posibilidades", se quejó la entidad.

En un comunicado, la FAA consideró necesaria una "respuesta urgente de los gobernantes. Hace meses que estamos esperando y todos se hacen los distraídos". Incluso, indicaron que: "Si el Gobierno nacional piensa que porque somos productores que vivimos en el campo nos vamos a seguir creyendo el relato que no quieren más concentración y sólo quieren ayudar a los pequeños productores, sepan que no les creemos más".



