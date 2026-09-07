Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este lunes 7 de septiembre

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este lunes 7 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirá cuidar su bolsillo frente a la inflación.

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en junio, según el INDEC

Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el lunes 7 de septiembre

Para este lunes, Coto cuenta con varias promociones bancarias. Por ejemplo, el ICBC ofrece un 20% y un 30% de descuento, con tope de reintegro de $15.000 y $20.000 respectivamente. En paralelo, el Banco Galicia también ofrece un 20% de ahorro, beneficio que también está disponible para utilizar en ChangoMás.

Por otro lado, las entidades ofrecen distintos planes de cuotas en las cadenas de supermercados. Por ejemplo, en Coto, BBVA y Banco Galicia ofrecen entre 6 y 12 cuotas sin interés, mientras que el Banco Nación ofrece hasta 20 y en Vea, Disco y Jumbo otorga hasta 6.

Promociones de billeteras virtuales en supermercados este lunes

Mercado Pago ofrece un 15% de descuento con tope de reintegro de $15.000 en Carrefour, junto con hasta 3 cuotas sin interés que también están disponibles en Día y Changomás.

Por otra parte, MODO ofrece un 20% de descuento en esta última cadena y un 5% de ahorro para jubilados y pensionados al utilizar las tarjetas de crédito de BNA+ en Día y Carrefour.

Ahorro con Personal Pay: el reintegro del 10% con el que podrás cargar combustible a menor precio

Cuenta DNI cuenta con un 10% de descuento en Día y otorga un 5% extra a jubilados. Asimismo, NaranjaX otorga hasta 3 cuotas sin interés en Coto y Día, 4 cuotas en Carrefour y hasta 12 cuotas sin interés en Vea, Disco y Jumbo.

JSM