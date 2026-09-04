Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este viernes 4 de septiembre

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este viernes 4 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirá cuidar su bolsillo frente a la inflación.

El dólar blue cerró con un leve aumento y se acerca a los $1.550

Promociones de billeteras virtuales en supermercados este viernes

Para este viernes, las promociones en Changomás son las más destacadas, ya que tanto Naranja X como Mercado Pago, Ualá y Cuenta DNI ofrecen un 15% de descuento que también se podrá aprovechar durante el fin de semana.

Además, Mercado Pago ofrece un 25% de ahorro en Coto, mientras que MODO cuenta con un descuento del 20% en Día, Vea y Disco.

Todos los viernes de septiembre, la billetera de Mercado Libre ofrece un 10% de descuento en Carrefour, donde otorga hasta 3 cuotas sin interés que también están disponibles en Día; mientras que en Changomás ofrece 2.

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Por otro lado, Naranja X también ofrece 3 cuotas sin interés en Coto y Día, 4 en Carrefour y ChangoMás y 12 en Vea, Jumbo y Disco

Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el viernes 4 de septiembre

Todos los viernes, el Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Carrefour y hasta 2 cuotas sin interés en Coto. Por otro lado, en este último el Banco Galicia ofrece hasta 12 cuotas, mientras que en Vea, Jumbo y Disco otorga 3.

Además, BBVA también ofrece de 6 a 12 cuotas sin interés en Coto y un 20% de ahorro a sus clientes del Plan Black en cualquiera de los supermercados mencionados.

JSM