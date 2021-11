Cursos de verano: cuáles son los 8 "nuevos oficios digitales" en los que conviene capacitarse

El sector IT es, sin duda, el que más crecimiento enfrenta desde hace tiempo y, más aún, producto de la pandemia y la aceleración de puestos en dicho área.

Si bien 2021 fue un año en general en el cual las capacitaciones online crecieron, se prevé que el verano será una gran temporada para aprovechar el tiempo y capacitarse con cursos cortos que brindan herramientas prácticas para obtener nuevas habilidades o mejorar las ya desarrolladas.

La alta demanda de recursos en IT y la gran cantidad de oportunidades que las distintas organizaciones ofrecen para dicho sector es un incentivo al momento de elegir qué estudiar. Asimismo, la posibilidad de conseguir a posterior un empleo lo hace aún más tentador, producto de la inmediatez de contratación respecto a la demanda del mercado.

Equipos híbridos: Una modalidad de trabajo cada vez más demandada

En este sentido, los cursos recomendados para capacitarse durante el verano son:

Data Science

Devops

Programación en Java, Net., Python y node.js

Diseño de Experiencias de Usuario

Product Owner

Scrum Master

Administrador AWS, GCP y Azure

Testing QA

Una característica común que los atraviesa es que todos persiguen un oficio laboral. Junto a otros puestos como administrador de redes sociales, marketing digital, entre otros, se convirtieron en los “nuevos oficios digitales”.

La transformación digital y el trabajo remoto son dos de los grandes impulsores de este crecimiento de puestos en IT. Tal es el caso del nuevo oficio de “Data Science”. El análisis de datos y de grandes volúmenes de información conocido como Big Data ha tomado relevancia por sí mismo y hoy la demanda de puestos específicos sobre el tema es una de las más altas.

Además del fuerte incremento producto de la pandemia, el sector IT se encuentra en constante movimiento. La demanda de talento es constante y la escasez de perfiles para cubrir esas necesidades genera ese gap entre oferta y demanda de puestos de trabajo.

En este marco, capacidades como el trabajo en equipo, autonomía y toma de decisiones, capacidad de adaptación al cambio, liderazgo, autogestión y tener pensamientos out of the box son algunas de las más valoradas. Tener además conocimiento en distintos idiomas es un plus, al igual que manejo de distintos tipos de tecnologías y conocimiento en redes sociales.

La tendencia de los Bootcamps

El concepto del bootcamp aparece como una necesidad de cubrir una enorme demanda laboral insatisfecha por parte de las empresas, sobre todo en el mundo IT.

Dicha capacitación responde a la demanda del mercado por capacitarse de forma intensiva y en un periodo corto de tiempo.

Qué son los Bootcamp: la tendencia en capacitación que va en aumento

Una de las principales características de los bootcamps es que se desarrolla la capacitación partiendo desde un desafío a resolver. El programa de estudio estará atravesado por esta práctica integradora y que tiene como objetivo no solo aprender las tecnologías que se utilizan hoy en día para el desarrollo del software sino también vivir la experiencia del trabajo en el aula simulando un ambiente de trabajo real.

Esta capacitación será un nuevo proceso de transformación profesional, en donde el alumno es el centro, así como su aprendizaje de manera práctica, y que exige un alto compromiso tanto dentro como fuera de la clase para convertirse en un especialista en la materia. Una nueva forma de capacitarse que va en aumento y que promete muy buenos talentos para el mercado laboral.

*EducaciónIT cuenta con una bolsa de empleos IT con búsquedas vigentes . Asimismo, cuenta con departamento de Empleabilidad que brinda asesoría y vincula a los distintos alumnos con empresas que demandan talento.