Daniel Rosato pidió "un dólar pyme para sostener las exportaciones"

Mientras el Gobierno define la implementación del "dólar Coldplay" o "dólar cultural", hay sectores que reclaman beneficios similares. Tal, es el caso de los industriales que reiteraron su pedido de un "dólar pyme" para poder paliar la falta de dólares.

En ese sentido, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), analizó, en una entrevista a Radio Nacional, la situación económica del país, en general, y del sector industrial, en particular, y señaló que "desde el sector pyme industrial decimos que trabajo hay, el problema es que no podemos trabajar más de lo que queremos". "Esto se debe, justamente, a los problemas que venimos sufriendo por la falta de dólares que hace que no podamos tener acceso a la compra de materia prima, insumos y maquinarias para poder seguir creciendo"; resaltó.

Industriales Pymes Argentinos reclamó la implementación de un “Dólar-Pyme”

Al mismo tiempo, aseguró que “la Argentina tiene un gran futuro, hay proyecciones importantes” pero reiteró que uno de los puntos que reclama el sector es “un dólar pyme para sostener las exportaciones que nos han costado mucho esfuerzo”, así como el empleo.

"Acá se habla de sostener las exportaciones. Esto significa lograr que nuestro productos se introduzcan en el exterior", puntualizó. "No lo quieren llamar "dólar pyme", que sea un subsidio de otra forma, pero que permita que una pyme no deje de exportar", agregó.

De acuerdo con Rosato, muchas pymes dejaron de exportar en la actualidad como consecuencia del tipo de cambio. El titular de IPA detalló que el aumento de los costos de producción fueron de más del 50 % y el dólar no se ajustó en función de esa situación.

"Dólar Qatar" y "dólar Coldplay": el Gobierno sigue apuntando a las restricciones cambiarias

Gestión de Massa

Por otro lado, valoró la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. Sostuvo que “está haciendo un esfuerzo muy grande” y celebró las medidas puestas en marcha para controlar las importaciones.

También, anticipó la realización esta tarde del 3er Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, donde representantes del mundo laboral y empresario de las PyMES comenzarán a abordar de manera conjunta las principales problemáticas y desafíos de la agenda productiva.

RM / LR