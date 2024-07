El presidente de la Nación Javier Milei volvió a mostrar su contundente apoyo al titular de Hacienda, Luis Caputo con un sustancial mensaje en redes en el que afirmó: "los libros te citarán como el mejor ministro de economía de la historia" tras conocerse el dato de la inflación de precios mayoristas que publicó el INDEC, que desaceleraron en junio y quedaron por debajo de la inflación minorista.

Al gobierno lo desvela la baja de la inflación y ha demostrado en cada ocasión que le es propicia que es su mayor ambición. Con su tradicional verborragia, Milei aprovechó un mensaje por su red social X para apoyar la senda que viene transitando el ministro Caputo, al sentenciar: "VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! La inflación mensual anualizada pasó del 17.000% en diciembre, a una tasa del orden del 35% anual...!!!", puntualizó, para luego felicitar a quien considera el artífice de la situación: (Luis Caputo) "los libros te citarán como el mejor ministro de economía de la historia. Por evitar la hiper sin violar los derechos de propiedad, sin controles de precios y sin fijar el tipo de cambio, todo con un ajuste fiscal de 15% del PIB (5% tesoro y 10% cuasifiscal)...", detalló en su comentario.

A las pocas horas, el mismo Caputo aceptó modesto los elogios. "Gracias por su generosidad, presidente", señaló en su canal de la red X.

Una Argentina sin inflación: ¿para cuándo?

Más allá de la buena noticia de la baja de la inflación mayorista y del anuncio del superávit fiscal por sexto mes consecutivo, el mercado no se ha mostrado muy receptivo y mostró su recelo en ruedas de alta volatilidad, con los bonos que siguen perdiendo valor y un riesgo país que volvió a niveles de 1600 puntos.

De todos modos, las últimas medidas económicas lo que parecen estar logrando mejor es el control de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros, que han bajado considerable y se mantienen en niveles de $1300.

El gobierno asegura que no está preocupado por el riesgo pais ni por el valor del dólar, afirmación que provino del mismo vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni, consultado sobre los indicadores sostuvo: "Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar, el riesgo país, lo que verdaderamente nos preocupa y desvela todos los días es el peso. Tenemos un problema con el peso y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza de pesos y terminar con la última canilla para la emisión".

"Nuestra obsesión es con el peso, que cada vez haya menos pesos en la economía para que efectivamente la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final a la inflación", manifestó e insistió con la idea de que el Gobierno no interviene en los mercados.

A cuánto abre el dólar este jueves 18 de julio de 2024

De todos modos, ayer el dólar blue volvió a mostrar una escalada, tras dos jornadas de baja sostenida desde los 1500 pesos a los que había llegado el viernes previo.

Por caso, este jueves 18 de julio abrirá la rueda en $1.425 para la compra y $1.455 para la venta.

En tanto, el dólar MEP lo hará en $1.300 y el contado con liquidación a $1.306.

Previo el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $924 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 52%. El valor del billete en el Banco Nación es de $942 y en el promedio de los bancos es de $962,26

El Banco Central vendió ayer US$30 millones y en julio sumó US$290 millones, con lo cual las reservas brutas alcanzan a US$27.580 millones.

