Déficit en diciembre, pero 2025 cerró con superávit

En diciembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró déficit primario y financiero a pesar del ajuste que realiza hace dos años el presidente Javier Milei. El mes es el del pago del aguinaldo, lo que eleva el peso salarial sobre las arcas del Estado. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de Twitter (X) que Argentina logró cumplir con la meta de superávit fiscal acordada en el programa firmado en 2025 con el Fondo Monetario Internacional. En el acumulado, el año cerró con un excedente primario de 1,4% y financiero de 0,2%.

En el último mes del año el déficit primario fue de $2,8 billones ($2.876.450 millones), mientras que el rojo financiero se elevó a $ 3,3 billones ($3.290.302 millones).

“El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.769.219 millones y un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, lanzó el ministro en redes sociales. Caputo destacó que “se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

“El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”, señaló el ministro. Al mismo tiempo, indicó que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

Para finalizar, Caputo se mostró optimista para el futuro: “El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PIB”.

Los números cayeron respecto al año previo. Nadin Argañaraz, titular del instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), aseguró que “en 2024 el superávit primario había sido de 1,8% del PBI en 2024 y el superávit fiscal de 0,3% del PBI”. En relación con ese momento, “la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la del gasto por la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones, determinó un empeoramiento relativo”, advirtió.