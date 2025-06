Déficit externo: el rojo de la cuenta corriente superó los US$ 5.000 millones en el primer trimestre

Durante los primeros tres meses de 2025, la economía argentina volvió a mostrar señales de desequilibrio externo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cuenta corriente de la balanza de pagos, que refleja la diferencia entre los ingresos y egresos de divisas por bienes, servicios, rentas y transferencias, registró un déficit externo de US$ 5.191 millones, a diferencia del superávit de US$ 176 millones del primer trimestre de 2024.

Uno de los factores más determinantes del rojo estuvo en la balanza de servicios, que se disparó a US$ 4.502 millones, creciendo US$ 3.152 millones en relación a igual período del año pasado. Este salto estuvo impulsado por el comportamiento del rubro "viajes", con un déficit de US$ 3.464 millones.

Déficit externo: los servicios explicaron buena parte del rojo

Esta dinámica es producto del mayor número de argentinos viajando al exterior y gastando más durante sus estadías. También creció el déficit en transporte, que alcanzó los US$ 866 millones, debido al incremento en los egresos por pasajes y fletes.

El intercambio total de servicios ascendió a US$ 13.864 millones, un 42,8% más que en el mismo período del año pasado. Estados Unidos fue el principal destino de los servicios exportados, mientras que Brasil se posicionó como el mayor proveedor externo.

Por su parte, la balanza de bienes exhibió un superávit de US$ 2.060 millones, un US$ 3.001 millones inferior al del primer trimestre de 2024. El deterioro se debió al significativo incremento de las importaciones, especialmente en volumen. El comercio total de bienes trepó a US$ 35.339 millones, con Brasil, China y Estados Unidos como principales socios.

Los mayores saldos positivos se dieron con Chile (US$ 1.497 millones), India (US$ 680 millones) y Perú (US$ 550 millones). En cambio, los mayores déficits se registraron con China (US$ 3.041 millones), Brasil (US$ 1.188 millones) y Alemania (US$ 542 millones).

En cuanto a la cuenta de ingreso primario, donde se computan pagos de intereses, utilidades y otros rendimientos, el rojo se ubicó en US$ 3.333 millones, una mejora de US$ 728 millones respecto al mismo período del año previo. Esto se explicó por una reducción en el pago neto de renta de la inversión. La cuenta de ingreso secundario, que incluye transferencias corrientes como remesas, tuvo un superávit de US$ 584 millones, US$ 66 millones por encima del nivel de 2024.

Cuenta financiera y deuda externa total

Al mismo tiempo, la cuenta financiera cerró el trimestre con un ingreso neto de capitales de US$ 7.229 millones, muy por encima de los US$ 503 millones registrados un año atrás. Este resultado ocurrió por una caída en los activos financieros externos, especialmente en las reservas del Banco Central, que se redujeron en US$ 5.628 millones. También se observó una baja en los activos líquidos de bancos y empresas.

Por el lado de los pasivos, se registró un aumento neto de US$ 680 millones, apalancado por nuevas inversiones directas y una operación de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales por US$ 1.000 millones. En contrapartida, hubo amortizaciones de deuda pública en manos de no residentes que redujeron el stock de deuda de cartera. Como consecuencia, la economía argentina se endeudó en US$ 5.137 millones en el primer trimestre del año.

A fines de marzo de 2025, el stock de deuda externa bruta total, medido a valor nominal residual, se posicionó en US$ 278.073 millones, lo que representa un aumento de US$ 816 millones respecto al trimestre anterior. El aumento mayor endeudamiento del Banco Central, que sumó US$ 918 millones.

También aumentó la deuda de las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (US$ 876 millones), y de las entidades financieras distintas del BCRA (US$ 310 millones). En contraste, el gobierno general logró reducir su deuda externa en US$ 1.299 millones.

MFN / Gi