Este 24 de junio Morgan Stanley Capital International (MSCI) realiza su revisión anual de clasificación de mercados, y Argentina podría ser reclasificada y pasar de mercado "standalone" a mercado frontera. El próximo paso, muy esperado por los analistas sería llegar a posicionarse, otra vez, como mercado emergente. Sin embargo, caben aún dudas de llegar a ser "frontera", en tanto no todos los analistas están de acuerdo en que el país sea reclasificado en la jornada de hoy, sin antes lanzar una consulta.

Vale recordar que la empresa calificadora recategorizó en el año 2021 al mercado de acciones de Argentina en el listado de países con índice propio (Standalone, en inglés). En mayo de 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina cayó de mercado emergente a frontera y, 10 años después, durante la gestión de Mauricio Macri, volvió a ser emergente.

La mirada de algunos analistas sobre la posibilidad de volver a ser "mercado frontera"

Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI con sede en EEUU, fue poco optimista respecto a la posibilidad, al recordar a PERFIL que la semana pasada ya hubo un adelanto de MSCI respecto al tema de que Argentina continúa con un cierto control de capitales, ingresos e egresos, que tienen razón y que, por lo tanto, sería poco probable. No lo dijeron así, pero el mercado dice que sería poco probable la recalificación", comentó.

De todos modos, Sardans tuvo a bien considerar que la Argentina también viene flexibilizando el mercado de cambios muy rápidamente, no solamente con el levantamiento del cepo para las personas físicas fundamentalmente, sino también sobre la emisión de pesos. "Eso es muy significativo porque directamente apunta a los inversores extranjeros, la emisión de bonos en peso suscriptos con dólares, y eso es justamente pega de lleno con lo que MSCI llama controles de capitales", mencionó. En la mirada de Sardans, "hay que ver hasta qué punto es preciso eso, y se va a ver en el informe de hoy"; comentó..

En esa línea agregó: "Yo creo que la apuesta del gobierno es esa, porque a Argentina le vendría muy bien esa recalificación. Recordemos que hoy Argentina está manteniendo el superávit financiero del último mes, (600 millones de dólares) justamente para pagar la deuda externa cuando perfectamente, si ingresa al mercado de capitales podría refinanciarlas y ese superávit financiero podría ir a reducir impuestos, que es lo que necesita urgentemente la economía argentina o la micro argentina a nivel de competitividad con el resto del mundo", dijo. "Yo me imagino que Argentina tiene que estar hablando con los equipos de MSCI de lo que para ellos significaría liberación del mercado de cambios, lo cual es muy importante#, aclaró.

En tanto, para Salvador Di Stéfano, si la Argentina es recategorizada es probable que la tendencia de nuestros mercados se desacople del resto de los mercados del mundo. "Esto habilitaría mayor ingreso de fondos, en un mercado escaso de oportunidades de inversión, podríamos tener una suba muy importante en bonos y acciones", aseguró en un análisis sobre el tema.

De acuerdo a su visión, "esto les permitiría a los bancos de inversión incrementar su exposición en nuestro país, algo que impactaría en forma saludable en la cotización de bonos y acciones. Recordemos que el mercado argentino alcanzo un máximo en enero del año 2025 tocando el índice Merval los U$S 2.400, luego hizo pie en los U$S 1.400 cuando salimos del cepo, y hoy cotiza en U$S 1.783, de volver a los niveles de enero tenemos por delante una suba del 34,6% en dólares, las acciones con más volumen en el mercado internacional y que ejercen influencia significativa en nuestro mercado son Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, YPF y Pampa Energía. No deberíamos soslayar a Vista que es un Cedear pero que es tomado como riesgo argentino.