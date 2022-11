Dólar Qatar: ¿conviene usar la tarjeta o comprar dólar MEP?

Faltando 11 días para que comience el Mundial, la implementación del dólar Qatar entró en vigencia por parte de los bancos. Resulta ser el tipo de cambio más caro del mercado y se aplicará de forma retroactiva a las operaciones realizadas a partir del 13 de octubre último.

La medida implica un tipo de cambio de $331 y desde ya impacta en los consumos de las tarjetas que, cayeron un 20% según las entidades financieras.

Durante las primeras tres semanas que lleva en vigencia este tipo de cambio, la caída del gasto de los argentinos en viajes y turismo al exterior cayó un 33% según datos datos brindados por fuentes oficiales, antes de la medida esa salida de divisas alcanzaban a un promedio semanal de US$ 188 millones de dólares.

¿Conviene usar la tarjeta o comprar dólar MEP?

Sobre este tipo de cambio se aplican impuestos y percepciones. El dólar Qatar es el dólar oficial más el 30% de Impuesto País, más el 45% de percepción a cuenta de Ganancias; más el 25% de Percepción a Bienes Personales. “Tenés el costo financiero, incluida la inflación que se dé desde que pagaste hasta que recuperás el importe de las percepciones”, advirtió Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, en diálogo con PERFIL.

Faltan dólares, sobran tipos de cambio

“Si sos monotributista y no pagas ganancias ni bienes personales, no te conviene pagar con la tarjeta porque te van a cobrar con este dólar oficial más todos estos impuestos”, comenzó explicando el economista Salvador di Stefano a este medio.

¿Dólar MEP o tarjetazo?

“La suma de todos esos impuestos te da un dólar Qatar de $330, y en el mercado vos podés comprar el dólar Bolsa (MEP) a $290 o el dólar blue a $290. Entonces si vos podés descontar alguno de estos impuestos, te conviene pagar con la tarjeta”, agregó Di Stefano.

“Esto porque vos pagás con la tarjeta y luego cuando tengas que pagar Ganancias, lo descontás, lo mismo con Bienes Personales, si vos no pagas ganancias, ni bienes personales, no uses la tarjeta”, advirtió.

Desde recitales hasta el Mundial, Argentina mezcla distintos tipos de cambio

“Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar los dólares, los pones en una caja de ahorro en divisa norteamericana en el banco y viajas con la tarjeta débito y pagas desde esa caja de ahorro”, explicó Di Stefano.

En esa misma línea, y dese un lado más personal, se expresó Reschini: “Con este nivel de inflación y con el MEP al valor de hoy, yo preferiría pagar con dólares MEP y no con el dólar Qatar más el 100% aunque tenga la promesa de que en un año (o algo menos) lo recupere”.

A que tener en cuenta

“Generalmente, si vos vacacionás entre julio y diciembre, tienes que saber que pagas Ganancias y Bienes Personales, entre mayo y junio del 2023, si vos vas a vacacionar entre enero y febrero hay que tener en cuenta que el descuento lo podés hacer entre mayo y junio del 2024”, acotó, Di Stefano al advertir sobre estos dos impuestos que se pueden descontar.

Con el nuevo dólar tarjeta para turistas extranjeros, cuántos tipos de cambio hay en el país

“Entonces vas a tener que pensar dos veces, si usas la tarjeta, y descontás dentro de un año y medio o directamente descartas ese descuento, te compras el dólar MEP y lo usas, ya que vale $40 menos”, señaló.

¿Puede el Dólar Qatar disparar los precios internos?

Con una oferta estancada y una demanda creciente, un dólar a $331 repercute en los costos de tomar vacaciones en Argentina. Sobre este tema, Reschini contestó: "Acá lo que sucede es que te terminan subiendo el costo de vacacionar afuera y los de adentro pueden subir precios y para seguir siendo competitivos, además de que el turismo también se ve afectado por la inflación en sus costos", explicó.

"Por eso a veces vemos precios de turismo interno que parecen demasiado altos. En definitiva, la suba del costo de vacacionar afuera funciona como protección para el sector dejándolo con menos competencia y de esa manera les queda mayor margen de maniobra para subir los precios", concluyó.

