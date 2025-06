Dólares del colchón: Corrientes adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias y ya son 13 las provincias que se plegaron

En un paso más hacia el nuevo esquema tributario impulsado por el gobierno nacional, Corrientes formalizó su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta fiscal que pretende facilitar el uso del patrimonio personal y los "dólares del colchón". Se trata de la decimotercera provincia en sumarse a la iniciativa libertaria.

El acuerdo fue sellado este miércoles en la Casa Rosada, durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, junto al gobernador Gustavo Valdés. También participó el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi.

Plan dólares en el colchón: Guillermo Francos afirmó que el proyecto de ley entrará esta semana al Congreso

Corrientes adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

La firma se dio en el marco del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, un paquete de medidas que incrementan los umbrales de información requeridos por ARCA y apuntan a estimular la utilización de los dólares que se encuentran fuera del sistema.

De esta manera, el elenco gobernante aspira a potenciar la circulación de divisas para "remonetizar" la economía al mismo tiempo que preserva la confidencialidad sobre consumos personales e incrementos patrimoniales, evitando lo que desde las usinas oficialistas se consideran prácticas invasivas.

Uno de los puntos clave del pacto es el compromiso de las jurisdicciones adherentes de no establecer regímenes paralelos de información fiscal. Por el contrario, aquellos distritos que no se sumen al esquema no tendrán acceso a datos clave, como los consumos superiores a $50 millones o las facturaciones de personas físicas y jurídicas.

Con la rúbrica de Corrientes, ya son trece las provincias que se alinearon al Régimen Simplificado. La lista incluye a: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

A pesar de los avances logrados por el oficialismo en materia de adhesiones, todavía hay once provincias que permanecen al margen del nuevo régimen:

Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Córdoba

Formosa

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Régimen Simplificado de Ganancias: en qué consiste

A través de la Resolución 5704/2025, publicada en el Boletín Oficial, ARCA formalizó la reglamentación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, una medida que forma parte del paquete de políticas orientadas a "sacar los dólares del colchón".

El régimen empezó a aplicarse el 1 de junio y tiene carácter optativo. Está destinado a los contribuyentes con obligaciones tributarias correspondientes al período fiscal 2025. Aquellos que se adhieran quedarán exceptuados de presentar declaraciones vinculadas con su patrimonio, en línea con lo establecido por el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".

El propósito de este mecanismo es reducir los trámites administrativos para los ciudadanos sin afectar la capacidad de control del fisco. Para ingresar al régimen, los interesados deben utilizar el servicio “Sistema Registral/Ganancias PH Simplificada”, disponible en el sitio web del organismo recaudador.

A través de esta herramienta, la entidad presidida por Pazo realiza un cálculo automático de la obligación fiscal en base a los ingresos y deducciones informadas. La persona podrá aceptar la propuesta para efectuar el pago correspondiente y regularizar su situación. En caso de encontrar discrepancias, podrá presentar observaciones y esperar una resolución por parte de ARCA.

MFN