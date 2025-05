Dólares en el colchón: cinco claves para entender las medidas de Caputo

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, dio precisiones sobre el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Cuáles son las cinco claves para entender las medidas de Caputo

El funcionario explicó que “todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran” y que el objetivo del plan "apunta a devolverle la libertad a la gente”.

El ministro precisó que hoy "mil contribuyentes representan el 50% de la recaudación y 11 mil representan más del 70 por ciento de la recaudación".

"Esta persecución ha generado más informalidad. La gente está harta de esta situación. Ahora se va a poder controlar mucho mejor. Esto está totalmente alineado con las normas GAFI y la UIF”, consideró Caputo.

1

Caputo confirmó que “por debajo de 50 millones de pesos por mes ARCA (exAFIP) no recibe información" de los consumos de los ciudadanos por lo que se elimina el registro de información.

2

La situación es diferente en “todo lo que son bienes registrables o montos por encima de los 50 millones de pesos". En este caso "la recomendación es que a partir del 1 de junio se suscriban al nuevo régimen de Ganancias simplificado”.

3

El nuevo régimen de Ganancias simplificado otorga a los contribuyentes el beneficio de que ARCA "no va estar fiscalizando sus consumos ni su incremento patrimonial", según detalló el ministro de Economía.

4

"Por supuesto sí compraste un departamento de 150 mil dólares, vos después lo vas a declarar en Bienes Personales y se pagará el impuesto correspondiente a bienes personales. Pero no va a haber ningún tipo de investigación desde el lado de ARCA a cómo pudiste comprar ese departamento. Mientras no sea plata ilícita nadie tiene ningún problema, mientras no sea plata que viene del terrorismo, del narcotráfico, de la corrupción no hay ningún problema", ejemplificó Caputo.

5

Además adelantó que entre esta semana y la primera semana de junio se enviará un proyecto de ley "para elevar el umbral de la ley penal tributaria" y para "reducir el plazo de prescripción". "Hoy está en cinco años. Lo vamos a reducir de manera tal que si viniera otro gobierno no pueda hacer mucho porque el plazo ya está prescripto", aseguró.