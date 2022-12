Economía 2023: los mismos problemas de inflación, ajuste y dólar pero en año electoral

“En el mejor de los casos, el año que viene será como este”, dijo el economista Juan Carlos de Pablo para dejar en claro que en 2023 la inflación continuará elevada y que la economía crecerá muy poco.

Con el poder de síntesis que lo caracteriza, De Pablo resumió el pensamiento de otros economistas privados que consideran “un dibujo” que la inflación alcance el año que viene el 60%, tal como lo proyecta el Presupuesto 2023, si bien hay mayores coincidencias en que el Producto Bruto Interno (PBI) rondará el 2%, debido al “arrastre estadístico” que le deja un crecimiento del 5% en este año.

Se sabe que 2023 comienza mal. La extensa sequía que afectó a gran parte del país ya hizo que la cosecha de trigo se redujera a 11,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario, la mitad de lo que fue el ciclo anterior.

Pero con un agravante, el suelo reseco retrasó las labores para la siembra del maíz y la soja, justamente por “falta de piso”.

Con todo esto, el Ieral, la casa de estudios económicos de la Fundación Mediterránea, advirtió que “con suerte” se perderían US$ 1.600 millones en exportaciones agrícolas.

Sin embargo, “el escenario que tiene mayores probabilidades” de que se produzca tendría un valor de US$ 36.400 millones en exportaciones, “con una caída de US$ 6.600 millones respecto a las del ciclo previo”, y el más pesimista elevaría la pérdida a US$ 10.400 millones.

Con esta caída en los ingresos, el ministro de Economía tiene que cumplir con el ajuste fiscal en un año electoral, llevando el déficit de 2,5% del PBI a 1,9% y pagar toda la deuda que enfrenta.

Solo en el primer semestre de 2023, los vencimientos de deuda del Estado nacional ascienden a US$ 72.684 millones, de los que el 79% corresponde a diferentes modalidades de títulos en moneda nacional, de acuerdo con el informe presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Poco más de US$ 11.500 corresponden al crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional, y otros US$ 1.500 millones de otras entidades financieras multilaterales. Sobre esto, el economista Aldo Abram aseguró que “está toda la voluntad de esos organismos de ayudar al Gobierno, en la medida en que no haga grandes macanas. Darle todos los perdones y lo que sea necesario para que no se caiga el acuerdo, no haya una cesación de pagos y que llegue a entregarle el mando al próximo”.

Abram, en declaraciones a la radio RealPolitik, sin embargo, advirtió que “el nivel de inflación continuará alto” debido a que habrá una fuerte emisión” para enfrentar los pagos de deuda y el déficit fiscal, por lo que la inflación “volverá a estar en el 90%”.

Sin embargo, Massa promete cumplir con el FMI y hacer el ajuste, más allá de las demandas de la política en un año electoral.

En noviembre, el gasto primario se retrajo 27,7% interanual, según un informe de la OPC, por quitas en las partidas a subsidios energéticos y otros (AYSA, Fondep y Correo Argentino) y redujo fondos para cajas previsionales y hospitales provinciales, y para Aportes del Tesoro (ATN).

Además, frenó obras de vialidad, compras de computadoras para Conectar Igualdad, vacunas para el covid y por calendario, hubo una retracción de transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y a las provincias. También redujo aportes de capital a Aerolíneas Argentinas.

En este marco, la consultora Economía y Sociedad (EyC) recordó que “el último nivel máximo de PBI del país corresponde a 2017, cuando había 44 millones de habitantes”. Las proyecciones oficiales de crecimiento, 5% máximo este año y 2% en el próximo, “indican que se volverá a alcanzar ese nivel en 2023, pero ahora con 46 millones de habitantes, lo que implica que el producto por habitante todavía no recuperará lo perdido”.

Más aún, “teniendo en cuenta el factor poblacional, el nivel máximo de PBI per cápita no se alcanzó en 2017 sino en 2011, momento desde el cual la economía argentina mostró un desempeño errático en materia de crecimiento”.

Por todo esto, EyC prevé “que en 2023 el PBI será similar al de 2017, pero 5% menor en términos per cápita, y todavía ubicándose 11% por debajo del máximo alcanzado en 2011”.