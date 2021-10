Economistas coinciden en la necesidad de generar empleo pero no acuerdan sobre cómo debe ser la reforma laboral

El 57ª Coloquio IDEA abrió hoy planteando la necesidad de una reforma laboral que genere empleo privado en la Argentina, tras más de una década de estancamiento en la creación de nuevas fuentes de trabajo. Tras la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, que afirmó que “la estabilidad macroeconómica es la condición central para que en la Argentina haya generación de empleo privado de forma sostenida”, dialogaron economistas sobre los desafíos que enfrenta Argentina para reactivar el mercado laboral.

Emmanuel Álvarez Agis, de la consultora PxQ, y Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores. Los dos coincidieron en la necesidad de una reforma laboral en la Argentina, pero discordaron sobre cómo debe ser implementada.

“En Argentina todas las reformas laborales fracasaron, incluso aquella que impulsé cuando estuve en la función pública”, afirmó Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Ninguno de los proyectos que están planteados, el de la Mochila Argentina y el de IDEA, acierta sobre el principal problema argentino: la falta de demanda de empleo. Importando esquemas laborales de otras partes del mundo no va a funcionar. Si no crecemos, la reforma laboral será estéril”, aseveró.

Las 3 propuestas de IDEA que apuntan a sumar 3 millones de empleos registrados en el país

“Hay que tirar con todo para generar empleo”, opinó, por su parte, Lacunza, que fue ministro de Economía en los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri.

Lacunza reveló que sólo el 28% de la fuerza laboral es formal, es decir, está amparada por la Ley de Contrato de Trabajo. “El 72% no está en ese universo. Si no cambiamos las reglas de juego, en un par de años vamos a tener la misma realidad o peor”, afirmó.

Martín Guzman: "El mayor destructor de empleos y empresas fue Macri"

Ricardo Hausmann, profesor de Política Económica Internacional de la Universidad de Harvard, se refirió a la crisis económica del país y la región.

“En Argentina y América Latina hay una crisis por falta de empleo. En Estados Unidos, en tanto, la crisis es por falta de trabajadores”, aseguró el especialista que participó del coloquio de manera virtual.

“Si queremos trabajo sostenible tiene que ser empleo en el sector privado, tiene que ser pagado por su propia producción, por su capacidad de generar valor”, opinó Hausmann, que cuestionó la fuerte presión tributaria, al tiempo que destacó el rol dinaminizador de la tecnología en la economía.

Según reveló el INDEC, la desocupación en la Argentina afecta al 9,6% de la población económicamente activa (PEA), lo que representa 1.273.000 personas. Esa cifra se ubica en 1 punto porcentual por debajo que en el mismo período de 2019, cuando ascendía al 10,6%.

LR