Los economistas dan su veredicto sobre el tipo de cambio

por Juan Pablo Álvarez

El precandidato a la Presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, azuzó una vez más el fantasma del atraso cambiario, que aparece muy seguido por estas tierras: "Nos están haciendo perder por todos lados: nos hacen vivir con un dólar barato, que se fuga permanentemente de la Argentina, y a cambio pagamos tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino. Ellos lo saben", declaró el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

Según esta óptica, el Gobierno estaría tomando medidas para frenar la divisa, de manera tal de llegar octubre en medio de una pax cambiaria. Estrategia, por cierto, muy usada por los distintos gobiernos en períodos de elecciones. PERFIL le preguntó a consultores económicos y académicos cuál es su visión acerca del valor actual del dólar. ¿Es competitivo para los exportadores y el turismo? ¿O quedó por debajo de la inflación?

"Parece un poco absurdo que se hable de Tipo de Cambio Real atrasado, cuando desde 2011 para acá todos los gobiernos de turno buscaron atrasar el dólar para moderar el ritmo de la inflación e intentar, mediante una mejora en el poder adquisitivo, torcer el resultado electoral a su favor" criticó el analista de EcoGo Juan Ignacio Paolicchi. Además, agregó: "Hay que destacar que partimos de un nivel de tipo de cambio real alto, luego de la crisis de balanza de pagos que sufrió Argentina el año pasado, y esta apreciación real se da en un contexto donde los emergentes están recibiendo capitales luego de la mayor liquidez global y el FMI aplacó las expectativas del mercado cuando le permitió intervenir al Tesoro frente a turbulencias".

Series del dólar en años electorales, aportada por Juan Ignacio Paolicchi.

En tanto, Amílcar Collante, de Centro de Estudios Económicos del Sur, consideró que la divisa no está en un nivel intermedio si se lo compara con los últimos años. "El tipo de cambio real multilateral está 10% arriba de lo que fue el tipo de cambio de la salida del cepo. Estos $44 de hoy serían $40 de diciembre de 2015 y $30 de noviembre, cuando terminaba el mandato de Cristina. Ahora, si lo comparás con la devaluación del año pasado serían unos $56 de aquel año. El valor actual no está en mínimos ni en máximos".

Por su parte, el economista e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda Sergio Chouza consideró que hay una "incidencia ficticia, por fuera de las fuerzas de mercado, que tiene por fin lograr una apreciación del peso para favorecer un contexto político determinado". En sentido, Chouza explicó: "Es erróneo pensar un nivel específico a la hora de evaluar si hay un grado de apreciación o de depreciación relativa. Lo que pasó desde marzo y abril hasta la fecha es independiente de que el nivel del tipo de cambio hubiera sido 30, 35 o 45, como efectivamente está. Lo relevante que pasó en ese segmento. El Banco Central actuó para fijar el precio a partir de dólar futuro, tasas de interés y además hubo licitaciones del Tesoro". Por último, enfatizó: "No es que se haya logrado un tipo de cambio de equilibrio. Cuando la entidad monetaria se corra, el equilibrio va a estar más alto"..

💵📈 [AHORA] La tasa de interés vuelve al 60%.

El BCRA paga un precio cada vez más alto para mantener la olla a presión de un tipo de cambio ficticio. Hoy, contener al dólar es el único objetivo económico.



La tasa de referencia aumentó por sexta ronda consecutiva y vuelve al 60% pic.twitter.com/6b9m5HXlkd — Sergio Chouza (@SergioChouza) July 29, 2019

A la hora de evaluar si el tipo de cambio es competitivo, la economista e investigadora de la UBA, Victoria Giarrizzo, opinó que "está mejor de lo que estuvo en el periodo 2010 -2017 y, un poquito, levemente, por debajo del año pasado". En tanto, advirtió: "Si está atrasado o no, siempre depende de cómo lo medimos y en relación a qué. Este tipo de cambio no es muy competitivo para la exportacion, pero basicamente porque como Argentina tiene costos de produccion muy altos".

Más allá de esto último, la economista advirtió: "El problema es que si dejas subir el tipo de cambio se te van a disparar los precios y, en este momento de sensibilidad política, podría ser contraproducente. Es el momento de buscar mejorar competitividad por otro lado, tocando otros costos que no sea el cambiario".

Asimismo, el economista de Bull Markets Mauro Mazza señaló: "Hoy no hay motivos para que el dólar suba, porque la economía está saneada. Decir que el dólar debe estar más alto implica o la necesidad de romper contratos en moneda extranjera o la licuación de pasivos en pesos. Tanto el comercio exterior como servicios y turismo están en equilibrio. La clave de la estabilidad del peso depende de la tasa real alta, que asegura un ahorro en moneda local y quita impulso importador".

PERFIL también consultó al especialista en mercado de cambios, Gustavo Quintana, quien respondió que "todo depende de las fechas que tomes para hacer la estimación del tipo de cambio y afirmar en forma liviana que está atrasado, en equilibrio o anclado es poco serio. Según la serie temporal que tomes, tendrás resultados distintos".

No obstante, Quintana consideró que la estrategia de regulación oficial "hace presumir que el objetivo es tener una evolución de los precios suavizada, tratando de evitar saltos bruscos de la cotización".

El tema en redes. Quien opinó directamente sobre los dichos de Alberto Fernández, a través de Twitter, fue el economista Carlos Rodríguez, fundador del CEMA y exsecretario de Política Económica entre 1997 y 1998. Rodríguez apuntó directamente en contra del Gobierno, por considerar que atrasó el dólar a propósito: "El dólar electoral, gracias a la tasa alta por la bola de Leliq, lo creó Macri. Me parece que es Macri el que debe arreglar ese problema. No me parece tan mal que los opositores digan que si el Gobierno no lo hace ahora, ellos lo harán después".

Luego, añadió: "El BCRA tiene aún poder de fuego, pero en vez de usarlo para solucionar el problema, lo usa para continuar la agonía: más Leliqs con tasa alta y dólar contenido".