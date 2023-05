El Banco Central hizo la compra de dólares más importante del año

El Banco Central cerró la jornada de este miércoles con un saldo positivo de US$ 451 millones, acumulando 17 ruedas consecutivas con compras.

Se convirtió en la compra más importante del año luego de superar a la registrada el 13 de abril, rueda en que la entidad había adquirido US$ 333 millones.

Dicho volumen de compra fue posible gracias a la liquidación del agro, en lo que fue la última jornada del Programa de Incremento Exportador (PIE) o dólar soja.

En este sentido, en el mercado agroexportador se concretaron operaciones por US$ 1.052,44 millones, según precisó un comunicado del Banco Central.

Termina el dólar soja 3 sin cumplir el objetivo, pero queda una pequeña ventana para liquidar

Fue el monto diario más alto de todas las ediciones del programa y de esta manera, se lograron liquidar US$ 5.086 millones.

“En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitieron acumular US$ 850 millones”, agregaron desde el BCRA.

¿Se cumplió el objetivo del Gobierno?

Sin embargo, esta edición del programa, además del complejo sojero, cuyo objetivo de liquidación fijado por el Gobierno era de US$ 5.000 millones; también incluía a las economías regionales. Por lo que el monto esperado era mayor: Entre US$ 7.000 y US$ 9.000 millones, según Ecolatina.

En un final inesperado y por la fuerte liquidación del día, el dólar soja 3 llegó a los 5000 M

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 1517 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 373 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 2.335 millones.

LD