El Banco Nación ya refinanció más de $476.000 millones en deudas: quiénes pueden acceder y en qué condiciones

El Banco Nación informó que desde principios de 2026 refinanció $476.300 millones en deudas, a través de 102.505 operaciones que alcanzaron a 89.608 clientes. El dato cobra relevancia en un contexto en que la morosidad se convierte en un problema serio para los argentinos.

Incluso la Iglesia salió a cuestionar al gobierno. En las últimas horas trascendió que Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal, cuestionó la falta de respuestas frente a una problemática que se profundizó en los últimos meses, con una morosidad familiar que llegó al 12,8% en los bancos y al 30,1% en las billeteras virtuales.

El dato aportado por el Banco Nación refleja el creciente uso de herramientas de reestructuración en un contexto en el que muchas familias buscan ordenar compromisos financieros, consolidar cuotas y extender plazos de pago.

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Del total refinanciado, 64.249 operaciones correspondieron a clientes en mora, por un monto de $322.600 millones. Otras 36.424 transacciones fueron refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones, mientras que 1.832 operaciones correspondieron a otras situaciones de premora, por $24.100 millones.

El ticket promedio de las operaciones fue de $4,6 millones.

Qué opciones ofrece el Banco Nación para refinanciar deudas

Entre las herramientas disponibles, el BNA ofrece una línea para consolidar deudas mantenidas tanto en el propio banco como en otras entidades financieras.

Ese esquema permite reunir obligaciones por hasta $100 millones, con un plazo máximo de 120 meses, bajo modalidad UVA. La tasa nominal anual es de 12% o 14%, según la situación de la deuda.

También está disponible una alternativa específica para clientes que tienen cuotas vencidas e impagas dentro del Banco Nación. En ese caso, se puede financiar hasta el 100% de la deuda consolidada, también por hasta $100 millones y a un plazo máximo de 120 meses.

La línea se ajusta por UVA y contempla una TNA del 10%.

Qué pasa con quienes ya están en situación irregular

El banco también dispone de una herramienta para clientes con obligaciones de consumo clasificadas en situación 3, 4 o 5.

En esos casos, el plazo puede extenderse hasta 120 meses, con tasas de 12% o 14% TNA, dependiendo del vínculo del cliente con la entidad.

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El objetivo es permitir que quienes ya presentan atrasos significativos puedan reordenar sus obligaciones y volver a un esquema de pagos más previsible.

Cómo refinanciar la tarjeta de crédito

Para los clientes con saldos de tarjeta de crédito, el Banco Nación ofrece un esquema específico de refinanciación.

Quienes tengan hasta 90 días de atraso pueden refinanciar montos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Para atrasos superiores a 90 días, existen alternativas que permiten extender el financiamiento hasta 96 meses.

Una de las novedades es que la refinanciación de saldos de tarjetas puede realizarse de manera 100% digital y autogestiva, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La composición de las operaciones muestra que la mayor parte del monto refinanciado corresponde a usuarios que ya registraban atrasos.

De los $476.300 millones totales, $322.600 millones, cerca del 68%, estuvieron vinculados a operaciones de clientes en mora.

El resto se repartió entre refinanciaciones preventivas de tarjetas y otras situaciones previas a una mora más avanzada.

En cantidad de operaciones, además, casi dos de cada tres refinanciaciones correspondieron a usuarios que ya presentaban incumplimientos.

La entidad mantiene abiertas estas líneas tanto para clientes que buscan consolidar obligaciones como para aquellos que necesitan regularizar deudas vencidas. Los interesados pueden realizar consultas en las sucursales, en los canales oficiales del Banco Nación o, en el caso de tarjetas, avanzar con determinadas gestiones de manera completamente digital.

La Rioja también lanzó un plan para aliviar las deudas de las familias

En paralelo a las alternativas de refinanciación que ofrece el Banco Nación, La Rioja anunció un paquete de alivio financiero a través del Banco Rioja, en medio del aumento de la morosidad de los hogares. La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Quintela en el marco de una emergencia crediticia por 180 días y contempla una reducción de 20 puntos porcentuales en la tasa de los préstamos personales, tanto para nuevos créditos como para refinanciaciones de clientes que se encuentren al día.

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El programa también prevé condiciones especiales para regularizar deudas atrasadas y un esquema de reestructuración de saldos de la tarjeta Mastercard del Banco Rioja, que permitirá financiarlos en hasta 36 cuotas mensuales a tasa fija. La provincia no informó todavía fechas precisas de implementación, cantidad potencial de beneficiarios ni el costo fiscal del programa.

El anuncio provincial se da en un escenario de creciente deterioro de la capacidad de pago de las familias: la morosidad en créditos alcanzó el 12,7% en mayo, luego de 19 meses consecutivos de aumento, según un análisis basado en datos del Banco Central.

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