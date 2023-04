La inflación de marzo fue de 7,7% y configuró la más alta de la gestión de Alberto Fernández y, por lo tanto, de Sergio Massa, quien esperaba ubicarla a partir de abril con un 3 adelante. En ese sentido, lo que se espera es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajuste las tasas de interés ante la necesidad de mantener la estabilidad cambiaria y mitigar el aumento de los índices inflacionarios, para lo cual cuenta con opciones limitadas.

El IPC de marzo le metió fuego al de abril. Según la consultora Ecolatina, en la primera quincena de abril, la suba de precios registró un incremento del 7,3% en comparación con la primera quincena de marzo.

La siempre estable Suecia redescubre un flagelo típicamente argentino: la inflación

Y agrega la consultora: “Esto confirma que la dinámica inflacionaria estaría consolidando un piso más elevado tras la aceleración evidenciada durante el primer trimestre, aun siendo un mes con menos aumentos puntuales como los vistos en marzo”.

A estoy hay que sumarle la disparada del dólar blue que registra a los 18 días de abril un nuevo récord nominal al cotizar este martes $409 para la compra y $412 para la venta, lo que terminará presionando el IPC del corriente mes.

“El IPC está más relacionado directamente a los dólares financieros, pero el blue tiene un impacto más de perspectivas. El mercado ve que el blue sube y se empieza a cubrir”, advirtió Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, al ser consultado por este medio.

¿El Gobierno se prepara para un nuevo ajuste de los tipos?

“Esta tarde (martes 18 de abril) tenemos una reunión dónde vamos a ver los datos actualizados de cómo viene la inflación de abril. Esto porque lo último que habíamos visto no registraba el impacto del dólar soja 3, el arrastre del mes de marzo, entre otros factores”, señaló a PERFIL un alto cargo del BCRA en off the récord.

Tras el 7,7% de marzo: ¿qué dijeron los economistas de la City y la oposición?

“Cuándo hoy analicemos todos estos datos empezaremos a decidir de cara al jueves qué se hace o no se hace con respecto a las tasas, pero por ahora, hasta no ver esos números no hay ninguna novedad”, agregó el funcionario haciendo referencia a la reunión de directorio que tendrá el Central el 20 de de abril.

La encrucijada a la que se enfrenta el BCRA

“Hoy estamos en un terreno muy difícil”, advierte la economista Natalia Motyl. El trade off entre seguir en activos locales vs. pasarse a los de moneda extranjera es cada vez mayor. “Los inversores ya descuentan que va a haber una corrección de variables con una unificación de tipo de cambio. Por lo que el costo de quedarse en instrumentos en pesos es muy alto. Así que exigen al BCRA tasas cada vez más altas”, agregó.

“Ahí hay dos problemas”

“Se va a llegar a un default en pesos. La bola de intereses es cada vez más alta. Llegará un punto en el que no quedará otra que devaluar para licuarlo”, señaló Motyl como primer problema.

Milei contó qué haría con la inflación, y se puso del lado de Macri en la pelea con Larreta

Y como segundo: “Te pega sobre actividad y sobre sectores claves como la construcción y la producción manufacturera que están teniendo problemas para financiarse. Le pega al endeudamiento de familias y empresas con tasas muy altas por lo que podría impactar sobre actividad, mercado laboral y salarios reales. Esto último, en un contexto inflacionario, es el escenario que debería evitar el Gobierno. Por lo que, subir tasas es difícil”, señaló la economista.

Una decisión difícil que hay que tomar

“Ahora hay que hacerlo porque una corrida contra el peso puede desembocar en una hiperinflación. Así que hay un 60% de probabilidad de que la suba de tasas sea de 250 pb. Suficiente para que la tasa de interés nominal no quede tan rezagada con respecto a la inflación y suficiente para que tampoco impacte sobre actividad”, añadió Motyl.

“El tema no está sencillo. Si no la sube, va a haber mucha presión hacia los dólares alternativos. Deberá subirla, pero si la sube los intereses que genere la alta carga de PR va a erosionar el raquítico patrimonio neto del BCRA”, agregó por su parte Reschini.

Acá hay tres escenarios, plantea el analista financiero consultado por PERFIL. “1)la van a subir. No al punto que equiparé la inflación de marzo porque sería un 92% de TNA, pero si van a ubicarla algunos puntitos arriba del 80% TNA”.

El Mundial Sub-20 se juega en Argentina: "Chiqui" Tapia y Massa lo anuncian este lunes

“2) Van a acelerar un poquito el tipo de cambio oficial para que los activos de BCRA ajusten más rápido y los intereses no se coman el patrimonio neto de la entidad; y 3) habrá que ver si el mercado queda conforme y no siguen escalando los FX alternativos. No está nada sencillo el panorama con este esquema”, estimó Reschini.

De esta manera queda claro que el Banco Central se encuentra en una encrucijada al decidir sobre las tasas de interés debido a que tiene que equilibrar varios objetivos y factores que pueden entrar en conflicto. Por un lado, el BCRA buscará una mayor estabilidad en los precios y evitar una inflación más desbocada. Por otro, el organismo también buscará promover el crecimiento económico, lo que requiere tasas más bajas para estimular la inversión y el consumo. Un callejón sin salida.