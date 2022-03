El CEO de una fintech analiza por qué la mayoría de las billeteras virtuales pierden dinero

Durante el 2020, las billeteras virtuales tomaron relevancia y se convirtieron en un importante puente financiero tanto para los cuentapropistas como para los trabajadores que estaban por fuera del sistema bancario tradicional.

"Actualmente, en la Argentina hay 34 empresas que brindan este servicio financiero en un mercado conformado por 47,7 millones de clientes, y que mes a mes va creciendo", comentó Julián Colombo, CEO de N5 Now, una startups que registra buen ritmo de crecimiento global.

"El usuario vive su propia experiencia. Como cada una de ellas tiene una cartera de productos distinta, las personas arman su propio “banco” y terminan utilizando, por ejemplo, una fintech para invertir dinero y otra que le ofrece descuentos en distintos supermercados o servicios de streaming", indicó.

Sin embargo, la popularidad que las envuelve, así como la cantidad de ofertas laborales disponibles y el número de usuarios activos, puede crear en el imaginario popular que económicamente les va muy bien. No obstante, Colombo, especialista en la industria financiera, señala lo contrario.

“La mayoría pierde, y siempre perderá dinero. No me refiero a las tres más grandes, que por captar gran parte del mercado pueden esperar obtener hoy, o al menos potencialmente, algún tipo de rentabilidad, sino a las otras 31, que jamás serán rentables”, aseguró el CEO de N5 Now.

“Es un fenómeno mundial, no exclusivo de la Argentina, en el que el sector se lanzó a una carrera irreflexiva por capturar un espacio sin un modelo de negocio claro”, explicó Colombo.

De acuerdo a la opinión del directivo, sólo las compañías que entraron más tarde a dicho ecosistema se enfrentan a dos desafíos, principalmente: primero deben competir contra los más grandes, las cuales ya están sólidamente instaladas y segundo; aún en ausencia de competidores, las fuentes de ingresos de este negocio son limitadas.

Con base a un informe de la Red Link en el que se expone que en diciembre de 2021 se realizaron 263,3 millones de transacciones, un 227,3% más que el mismo período del año anterior, Colombo se pregunta: “¿Por qué empezó, no te digo la cuarta empresa, sino la número 34?”; “¿Por qué estaban tan seguros de que había un mercado bastante amplio?”.

“La única explicación racional es: para ser comprados en el obligatorio proceso de consolidación que tendrá el sector. Cuando tres billeteras tengan cada una el 30% del mercado, quien tenga el 2% podrá ser atractivo para quien quiera asegurarse el liderazgo”, explicó el economista con más de 20 años de experiencia en el rubro.

Colombo insistió en que la situación detallada anteriormente es “el gran dolor del sector financiero”. “Los bancos tradicionales lo sufren especialmente porque se encuentran entre dos mundos: uno en el que el accionista les exige rentabilidad, y otro en donde el mercado impone un modelo de gran inversión tecnológica y comunicacional, virtualmente desprovisto de ingresos”, puntualizó el economista.

En ese sentido, augura que con el correr del tiempo las empresas que hoy no hablan de cómo rentabilizar su operación, lo van a empezar a hacer porque “sin la capacidad de generar utilidades, todo depende de poder convencer periódicamente a los inversores que sigan apostando. Pero el día que se pongan escépticos, la mayoría de los jugadores desaparece”, finalizó el exdirectivo del Banco Santander.

