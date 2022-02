El conflicto de Rusia y Ucrania golpea a las cotizaciones de criptomonedas

Las cotizaciones de las criptomonedas operan en baja en medio de la incertidumbre geopolítica generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Bitcoin cotiza en torno a los US$38.000, mientras que Ethereum, opera en el orden de los US$ 2.600.

Las criptomonedas no escapan al desánimo inversor que atraviesa a los mercados y operan con fuerte volatilidad.

El mercado cripto viene comportándose como un activo de riesgo y su reacción a la última escalada del conflicto en la frontera ucraniana acentúa su proceder, poniendo en duda su rol de cobertura en tiempos de crisis. En contraposición, el oro alcanzó su nivel máximo desde junio de 2021.

Qué tan seguras son las criptomonedas

El Bitcoin no puede retomar el soporte de los US$ 40.000 y algunos analistas se animan a predecir que la mayor criptodivisa podría deslizarse hacia un nivel cercano a los US$ 30.000.

La criptomoneda de mayor capitalización ya cedió ya más de un 10% en los últimos cinco días cotizados con un avance del 4,2% en el mes y un recorte del 34% en los tres meses precedentes.

En el año la caída es del 17,5%, mientras que el saldo interanual también es negativo con recortes del 31%.

Cuesta abajo

A principios de noviembre, el Bitcoin había tocado un valor récord de casi US$ 69.000 después de que los reguladores de EE.UU. autorizaran los fondos cotizados en bolsa de la criptomoneda.

Desde allí comenzó un proceso de retroceso en la cotización hasta quedar por debajo de los US$ 40.000. Tras un repunte a principios de este mes, vuelve a perforar hacia abajo esa cotización. Fuente: NA.

LM