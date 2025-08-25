El consumo de los hogares mostró dos caras en julio: por un lado, una leve caída mensual de 0,1% y, por el otro, un incremento de 1,1% con respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el indicador que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). “Durante todos los meses del 2025 el Índice de Consumo (IC) muestra crecimientos interanuales”, según la entidad.

En el reporte, la CAC señala que ”las últimas semanas estuvieron signadas por una volatilidad significativa, tanto en el mercado cambiario como en las tasas de interés de la economía. La mayor incertidumbre, en consecuencia, tiende a moderar el dinamismo del consumo, dado que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio”.

Asimismo, “el nivel de salarios medido por INDEC avanzó durante junio en línea con la inflación y no pudo ganar terreno en términos reales, dificultando, también, la dinamización del consumo”, informó la CAC.

Luis Caputo aseguró que la suba de tasas es "transitoria" y le puso fecha a la recuperación de la actividad

El nivel de consumo en el séptimo mes de 2025 es mayor en casi 1% al de julio de 2019, “aunque aún no se superó el de 2023 (año de fuerte política de ingresos, a pesar de la recesión por la sequía histórica). Los acumulados anuales muestran algo similar, aunque las variaciones son mayores. Por otra parte, la heterogeneidad de recuperación entre los rubros es todavía evidente”.

Cómo se comportó el consumo por rubros, según la CAC

Indumentaria y calzado: mostró en julio un crecimiento estimado de 16,6% i.a., con una contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) al avance de 1,1% interanual (i.a.) del IC. El valor se explica principalmente por el bajo nivel de comparación en el mismo mes de 2024, ya que había anotado en esa fecha una contracción de 16%. A su vez, el precio relativo de la categoría continúa en caída y estimula el consumo. Transporte y vehículos: tuvo un incremento estimado del 7% i.a. en julio, contribuyendo positivamente en 0,8 p.p. a la variación interanual del IC. El patentamiento de automóviles creció 57% interanual y traccionó el índice al alza, arrojando el máximo valor en julio desde 2018.

Recreación y cultura: exhibió un crecimiento de 8% i.a. (con una contribución positiva de 0,8 p.p. al IC). El avance se debe a una base de comparación baja. Sin embargo, el consumo en recreación y cultura continúa en niveles bajos debido a que perdió terreno respecto a otros consumos esenciales. Vivienda, alquileres y servicios públicos: mostró un aumento estimado de 0,2% i.a. en julio del presente año. La relativa estabilidad del rubro se debe a una demanda eléctrica que no varió en demasía respecto al mismo mes del año pasado.

La CAC concluyó que "el consumo masivo interrumpió su leve pero sostenida suba, mientras que el consumo de bienes durables mostraría cierta moderación, aunque mantendría una tendencia levemente positiva. No obstante, persiste un cambio en la composición del gasto de los hogares, con una orientación hacia bienes durables, impulsada por el acceso al crédito, en detrimento del consumo cotidiano. Las estimaciones indican que el ingreso disponible registraría una leve mejora a lo largo del año".

LM/ML