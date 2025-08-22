Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente Javier Milei brinda un discurso en el marco del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el cierre de una semana donde el oficialismo sufrió reveses parlamentarios.

En el evento también están presentes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente local, Pablo Javkin, y el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni.

Simioni expresó que la visita del Presidente por segundo año consecutivo refleja “la buena relación” de la institución que tenemos con el Gobierno nacional. “Hemos trabajado mucho en estos años, incluso en temas que no salieron el año pasado y que hoy vuelven a estar en agenda con fuerza”, agregó.

En diálogo con el medio local Cadena 3, el titular de la entidad también mencionó que el mandatario llegará a Rosario en helicóptero, y anticipó además que estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En desarrollo...