López Murphy sobre el caso Spagnuolo: "Son iguales a los kirchneristas, corruptos"

El diputado nacional Ricardo López Murphy aseguró que "los audios son los más explícito que hemos visto en mucho tiempo" al referirse a las grabaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que se hicieron publicas esta semana y que sugerirían el supuesto pago de coimas a funcionarios de la administración del presidente Javier Milei.

Pablo Avelluto: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

"Son iguales a los kirchneristas, corruptos"

"Los que venían a terminar con la casta política, los que decían ir en contra de los privilegios de los funcionarios, los que se plantaban en el altar de la moralidad", introdujo el legislador en tuit de la red social "X".

Y luego agregó: "Qué triste confirmar lo que ya sabíamos: son iguales a los kirchneristas, corruptos. Y ahora que no se desentiendan".

"Los audios son lo más explícito que hemos visto en mucho tiempo. Que den explicaciones en la justicia. TODOS", aseveró.

"No hay segundas oportunidades para los corruptos", concluyó López Murphy en la publicación de la mencionada red social.

"Estos son de terror"

"Ir al chorear al lugar de la discapacidad, es como robarle la polenta al ciego. Estos son de terror", manifestó en un video el diputado nacional que busca renovar su banca en CABA por la alianza "Potencia".