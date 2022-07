Pese al rechazo del BID, Batakis consiguió apoyo del FMI y U$S 200 del Banco Mundial

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó el encuentro con la ministra de Economía, Silvina Batakis, de “productivo” y reconoció el esfuerzo que está haciendo el país para llevar adelante el programa acordado con el organismo para refinanciar la deuda por US$44.000 millones de dólares.

En el mismo día de su encuentro con la economista búlgara, Batakis sostuvo una reunión con el gerente de Operaciones del Banco Mundial (BM), Axel Trotsenburg, en la que “hablaron sobre los impactos globales de la inflación; de la guerra de Ucrania y el papel de Argentina para ayudar a aliviar la crisis alimentaria mundial como un importante productor agrícola”, comunicó la entidad multilateral en un comunicado de prensa.

Tras el encuentro, el Directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$200 millones para promover el crecimiento sostenible en Argentina, impulsado por la innovación y con foco en la creación de empresas productivas de base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y el acceso al capital privado.

El respaldo se dio horas después de que Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunciara la cancelación de un crédito de U$S 500 millones para la Argentina, en una carta abierta con duras críticas a la conducción económica del país.

Silvina Batakis tuvo su primer cara a cara con Kristalina Georgieva: elogió el "esfuerzo fiscal" de Argentina

Batakis y Trotsenburg “también hablaron sobre la situación macroeconómica de Argentina". "Confirmaron su compromiso de trabajar juntos para proteger a los pobres del impacto de la inflación y otros desafíos macroeconómicos, para mejorar los servicios básicos y la infraestructura, y para avanzar en la agenda del cambio climático como una forma de promover el crecimiento sostenible en Argentina”, consignó el Banco Mundial.

En el encuentro, que comenzó a las 17 horas local (18 en la Argentina) el directivo del organismo estuvo acompañado por Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Very pleased to meet w/ @sbatakis. We discussed Argentina’s macroeconomic situation, confirming @WorldBank commitment to help cushion the poor from impacts of inflation & other challenges; improve basic services & infrastructure; and promote a sustainable return to growth. 1/3 pic.twitter.com/jGBaz35KyJ