El Gobierno enfrenta vencimientos por casi US$ 72.600 millones en seis meses

Los analistas privados advierten sobre la inflación que generará el pago de esos compromisos y otros que, salvo una catástrofe, el FMI no le “soltará la mano” al Gobierno.

Los vencimientos de deuda del Estado nacional en el primer semestre del 2023 ascienden al equivalente a US$ 72.684 millones, de los que el 79% corresponden a diferentes modalidades de títulos en moneda nacional, de acuerdo con el informe presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Desde el Palacio de Hacienda rige un cauto optimismo. Ponen como ejemplo que en diciembre vencía $ 412 mil millones en bonos, casi todos en manos privadas y los logró refinanciar. Otra vez el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, puso a disposición de bancos, gobernadores, y ahora también, importadores, una oferta de ocho bonos, algunos a tasa fija, otros ajustados por inflación, o por el dólar.

De esos títulos, uno solo era a treinta días, otros a seis con vencimientos antes de las PASO de agosto del año próximo, y el restante pagadero en el 2027, muy requerido por los bancos porque los pueden utilizar como parte de los “encajes”, el dinero que deben mantener indisponible.

Con ese “amplio menú”, Economía colocó bonos por $ 770 mil millones y pagó todos los $ 412 mil millones de vencimientos del mes y además, se quedó con $ 360 mil millones para enfrentar próximos vencimientos.

El ministro de Economía, Sergio Massa destacó en esa oportunidad que resultó la presentación de ofertas “más grande desde el 2020 a la fecha”, y que gracias a ella “estamos cerrando el año cumpliendo el compromiso de financiar el funcionamiento del Tesoro, sin la utilización de adelantos transitorios del Banco Central”.

Pero dese enero y hasta junio, Economía debe pagar US$ 72.684 millones, de los cuales poco más de US$ 11.500 corresponden al crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional, y otros US$ 1.500 millones de otros organismos financieros multilaterales.

Sobre esto, el economista Aldo Abram, aseguró que tanto el FMI como los demás organismos de crédito ayudarán al Gobierno a terminar su mandato, y consideró que en el 2023 “va a haber mucha inflación”, pero no en los meses previos a las elecciones.

“Está toda la voluntad de los organismos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ayudar al Gobierno, en la medida que no haga grandes macanas, darle todos los perdones y lo que sea necesario para que no se caiga el acuerdo, no haya una cesación de pagos y que llegue a entregarle el mando al próximo”, dijo Abram en declaraciones a la radio RealPolitik.

Pero además de esos casi US$ 13 mil millones con los organismos internacionales, tiene que pagar casi US$ 44 mil millones en títulos en moneda nacional, unos US$ 2.400 millones en moneda extranjera, Adelantos transitorios al Banco Central por US$ 5.600 millones y Letras del BCRA por US$ 7.700 millones

El ex ministro de Desarrollo, Dante Sica, advirtió que, “el otro punto crítico”, que enfrenta el Gobierno de Alberto Fernández, además de la falta de dólares, “es el financiamiento del déficit fiscal”.

“El Gobierno corrió las paredes que tenía de vencimientos entre septiembre y noviembre, pero a partir de marzo próximos empezaremos una meseta de vencimientos de casi un billón de pesos mensuales muy concentrados hasta septiembre, en el medio de las elecciones”, dijo Sica a FM Milenium.

Para el ex ministro de Mauricio Macri. “el Gobierno no va a hacer nada con la deuda, va a tratar de patear para adelante y tirar el problema para la administración siguiente” y mientras tanto a los pagos “los van a tratar de solucionar con más emisión.”

En ese mismo sentido, el rector de la Universidad del CEMA, Carlos Rodríguez, advirtió que “en cuatro meses con Massa (agosto-noviembre) los Pasivos Remunerados del BCRA crecieron 41%. En los cuatro meses previos (abril-julio) los mismos habían crecido 37,7%. Y (ahora) la Tasa fue bastante mayor”.

La deuda del Estado alcanzaba en octubre, último registro oficial, los US$ 381.684 millones, mientras que en igual mes del 2021 era de US$ 346.672 millones, lo que representó un crecimiento de US$ 2.900 millones cada mes.

Solo la deuda en pesos, que se ajusta por inflación ascendía en octubre a US$ 49.921 millones, más de los US$ 44 mil millones que se le debe al FMI, según el informe del Ministerio de Economía.

Desde comienzo de año, la deuda, tanto en pesos como en dólares, pero nominada en esta última divisa para tener una unidad de cuenta, aumentó US$ 20.995 millones. Si se la compara con la de diciembre del 2019, último mes que gobernó Mauricio Macri, la deuda del Estado aumentó US$ 61.159 millones o el equivalente a un 19%.

Y todo esto, a pesar del canje de la deuda con el sector privado, cerrado en septiembre del 2020, y la renovación del préstamo por unos US$ 44.800 millones que se hizo con el FMI.

La deuda con el FMI se originó en junio del 2018 cuando el gobierno de Macri se quedó sin financiamiento externo y pidió prestado unos US$ 53 mil millones al FMI, para pagarle a los acreedores privados, de los cuales se desembolsaron de manera efectiva unos US$ 45 mil millones. En marzo de este año, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner refinanció los US$ 40 mil millones que le adeudaba y tomó un crédito por US$ 4 mli millones para “fortalecer las reservas”.