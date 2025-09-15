El Gobierno limitó a $26.500 millones el recupero de IVA a sectores subsidiados

El Ministerio de Economía, con Luis Caputo al frente, anunció este lunes 15 de septiembre la fijación del máximo de $26.500 millones anuales para los gastos destinados al recupero de saldos fiscales acumulados con el objetivo de apuntalar el superávit fiscal.

La noticia se dio a conocer a través de la Resolución 1353/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de hacienda, Luis Caputo.

Este límite máximo aplicará en los saldos acumulados que se originan en créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se generó durante el año 2024.

Además, se incluyen los créditos fiscales generados entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2023, que no fueron objeto de recupero bajo los límites máximos establecidos en los años anteriores.

Lo que se debe tener en cuenta es que el régimen de recupero de saldo es aplicable a sujetos que desarrollan actividades calificadas como servicios públicos.

Estos proceden cuando las tarifas percibidas por estos sujetos se ven reducidas por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica otorgados por el Estado Nacional.

Cómo se produce el recupero

Estas operaciones se permiten para créditos fiscales facturados por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes (menos automóviles), y por locaciones de obras y/o servicios. Estos bienes y servicios deben haberse destinado a operaciones perfeccionadas en el desarrollo de su actividad y por las que reciben las sumas de subsidios o asistencia.

Se debe tener en cuenta que el tratamiento se aplica hasta el límite que resulta de restar el saldo a favor originado en dichas operaciones, el saldo a favor que se habría determinado si los subsidios, compensaciones o fondos hubieran estado alcanzados por la alícuota aplicable a la tarifa correspondiente.

Esta nueva resolución indica que la fijación de este límite se realiza considerando las condiciones generales de los ingresos presupuestarios.

Los límites

Según la reglamentación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el límite máximo es fijado y asignado por el Ministerio de Economía, a cada uno de los sectores o ramas de la actividad económica.

De esta manera, la asignación de los $ 26.500 millones se distribuye de la siguiente manera:

Sector energía: veinticuatro mil quinientos millones de pesos ($ 24.500.000.000). Sector transporte: mil ochocientos millones de pesos ($ 1.800.000.000). Otros sectores: doscientos millones de pesos ($ 200.000.000).

