El Gobierno sólo ejecutó el 34% de la obra pública nacional

Dentro del Presupuesto 2027, el ajuste es más profundo se vuelve a concentrar en la obra pública y energía. El proyecto de la ley de leyes que redactó el ministro de Economía, Luis Caputo, la obra se ejecuta muy por debajo de lo previsto y recorta energía después de un año en que los subsidios crecieron. No hay ningún intento de recuperación de la infraestructura nacional.

El crédito de capital en infraestructura para el año que viene luce estable contra el actual, pero esta año la inversión cayó 22,7% real. De 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja y 457 pasaron a provincias y municipios. “En obra pública lo que importa no es cuánto se autoriza, sino cuánto se ejecuta”, resaltó un informe de la consultora Zentrix. Si no se usan los fondos, al final del ejercicio a través de una readecuación presupuestaria el Ejecutivo puede afectarlo a rentas generales. En 2026, los trabajos estructurales se ejecutaron al 34,4% para agosto, muy por debajo de lo previsto.

El crédito de capital que propone Caputo para el año próximo queda 83,4% por debajo del de 2023 en términos reales. La inversión nacional pasó a ser una fracción de lo que supo elevarse en la gestión peronista. Sobre ese piso, 2027 no recupera nada: los gastos de capital suben 21,4% en pesos corrientes frente a 2026, pero en términos reales cae 6,4% frente a lo aprobado para 2026.

De hecho, el Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4% con una inflación de 18% y superávit primario del 1,1%. Dentro de ese cuadro, la inversión pública es el rubro que menos crece, ya que pretende que la realice el sector privado

Por su lado, los subsidios energéticos aumentaron 21% real este año, impulsados por la asistencia a CAMMESA, ponderó la consultora de Claudio Montiel. Hoy los hogares del AMBA pagan el 55% del costo y el Estado el 45%. Cumplir el recorte exige tarifas por encima de la inflación, menores costos o menos usuarios subsidiados. “El proyecto no dice cuál”, aclara Zentrix.

Buenos Aires, una de las más perjudicadas. El 23,4% de toda la obra pública nacional de 2027 está prevista para realizarse en la provincia que gobierna Axel Kicillof, frente al 28% de este año. Desde el gobierno bonaerense se esgrime la arbitrariedad de que la proporción queda muy corta contra el casi 40% que aportan al PBI y a la población nacional.

Mientras el total de obra nacional apenas se mantiene, la Provincia queda entre las jurisdicciones a las que la Nación les recorta, y otras, como Salta y Santa Cruz, reciben aumentos reales fuertes que las ubican entre las jurisdicciones con más obra nacional. Contra 2023 la distancia es mucho mayor, ya que equivale a un 77,3% inferior en términos reales, de acuerdo a un documento interno del Ministerio de Infraestructura provincial que conduce Gabriel Katopodis.

Nación disminuyó 6,2% en términos reales los fondos que utilizará para infraestructura en el territorio bonaerense. Los $ 252.300 millones estarán radicados en los límites de la provincia, pero no necesariamente generarán un impacto para mejor en la vida de sus habitantes, como el caso del complejo federal penitenciario de Agote, en el partido de Mercedes, o la remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín. Ambos proyectos están ubicados dentro de la frontera, por lo que figuran entre los que recibe PBA pese a que serán empleados para fines nacionales.