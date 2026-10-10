Se perdieron más de 66 mil puestos de trabajo industriales

Desde el primer trimestre de 2024 hasta el mismo período de 2026 se perdieron más de 66.000 empleos industriales en el total de las provincias, mientras que solamente tres subjurisdicciones fueron las que crearon empleos nuevos. En concreto, la caída del empleo en el rubro industrial fue de 66.262 puestos menos en el primer trimestre del año frente al mismo de 2024, lo que equivale a una contracción del 5,2%. A nivel nacional, esa pérdida explica casi la mitad (45%) de la merma total del país.

La industria manufacturera es uno de los sectores que más mano de obra demanda dentro del país. Para graficar esta situación, entre el Gran Buenos Aires (27,1%), el resto de la provincia de Buenos Aires (15,3%), la Ciudad de Buenos Aires (14%), Santa Fe (10,9%), Córdoba (9%) y Mendoza (4%) se explicaba el 80,5% del empleo industrial argentino total en 2024.

Para el primer trimestre del 2026, la situación es relativamente similar: los partidos del GBA siguen mostrando el mayor volumen de empleo industrial del país pero con un grado de participación menor al de dos años atrás (26,5%, -0,6 p.p.).

El resto de PBA sigue en segundo lugar con 15,3% (+0,2 p.p. vs. 2024) y CABA se afirma en el podio con 14,1% (+0,1 p.p.); Santa Fe conserva el cuarto lugar con 11,1% (+0,2 p.p.), Córdoba presenta una participación del 9,1% (+0,1 p.p.) y Mendoza del 4% (igual nivel que en 2024). Entre los seis pasan a explicar el 80,3% del empleo industrial total, 0,2 p.p. menos que hace dos años.

“Que una jurisdicción haya ganado participación no implica necesariamente quehayan crecido sus puestos de trabajo, sino que aumentó su peso relativo dentro del empleo sectorial nacional. Aún con una caída, una provincia puede haber incrementado su participación si su contracción fue menor que la registrada en otras jurisdicciones”, explicó el informe de la consultora Politikon Chaco.

Las provincias que generaron empleo. Del total de las 24 subjurisdicciones nacionales, únicamente tres lograron generar nuevos puestos de empleo en la industria manufacturera.

Se trata de Santa Cruz (+11,8%), Neuquén (+9,2%) y Río Negro (+7,8%), con 420, 1.216 y 1.205 nuevos puestos, respectivamente. Entre las tres sumaron 2.841 empleos nuevos.

En la primera, la suba está explicada casi en su totalidad por la rama de elaboración de alimentos, que registró un alza del 19,7% equivalente a 448 puestos de trabajo; y también hubo aporte de las actividades de Maquinaria y equipo (+74).

Para la segunda, la actividad de mayor aporte absoluto fue Maquinaria y equipo (622), seguida por Otros minerales no metálicos (295) mientras que, en términos relativos, el que más creció fue Muebles (+54,8%).

Agencias