La indumentaria y los restaurantes más caros de la región

El dólar se encamina a terminar el año por debajo de la inflación. Si se cumple lo que espera el mercado, los precios cerrarían cerca del 30%, mientras que el dólar mayorista habría avanzado apenas 11,5% en 2026.

La diferencia de 18,5 puntos porcentuales entre ambas variaciones, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), refleja un proceso de apreciación real del peso. Esta dinámica podría traer consecuencias muy diferentes para los distintos sectores productivos, una brecha que vuelve a poner en discusión la competitividad de la economía argentina.

En el caso de la ropa y los locales de comida, Argentina tiene los precios más caros de la región. De acuerdo al Índice mensual de precios relativos que elabora Fundar, el país es más caro que el promedio regional en 5 de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación y Equipamiento del hogar. El transporte se encuentra en torno al promedio.

En particular, en el caso de los dos primeros rubros, son los más caros de América Latina. En Comunicaciones se ubica prácticamente a la par de Costa Rica, el país más caro de la región en ese rubro, según el informe del centro de estudios. Por otra parte, en cambio, resulta relativamente más barata en Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco y Salud.

Pese a esa comparación, el seguimiento mensual elaborado por Fundar muestra que en julio los precios en dólares de Argentina cayeron 0,3%. Esto se dio porque, por segundo mes consecutivo, la variación del tipo de cambio superó a la inflación: los precios aumentaron 2,1% en pesos, mientras que la divisa norteamericana subió 2,4%.

De esta manera, se extendió en el séptimo mes del año el proceso de abaratamiento que había comenzado en junio, después de siete meses consecutivos en la dirección contraria. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, Argentina se había encarecido 24% en dólares; entre junio y julio se abarató 2,1%.

Frente a la región, el abaratamiento de julio alcanzó a 10 de los 11 rubros relevados. La única excepción fue Recreación. Indumentaria fue el rubro que más se abarató frente a la región en julio (-4,1%), seguido por Alcohol y tabaco (-1,8%) y Vivienda y servicios (-1,4%).

Sin embargo, los datos de agosto anticipan que este proceso se habría interrumpido: la inflación (1,7%) volvió a superar a la variación del tipo de cambio oficial (1%), por lo que Argentina se encareció 0,7% en dólares. Para conocer la comparación con respecto a la región, aún resta conocer cómo evolucionaron los precios de los países vecinos.

En el último año, Argentina quedó prácticamente estable frente a la región (+0,6%). Indumentaria fue el rubro que más se abarató, mientras que Vivienda y servicios, Comunicaciones, Transporte, Educación y Alimentos se encarecieron relativamente.

“Desde noviembre de 2023, Vivienda y servicios (+50,4%), Comunicaciones (+24,1%), Educación (+12,6%) y Transporte (+5,7%) se volvieron más caros respecto de América Latina. En el resto de los rubros, Argentina se abarató relativamente”, señaló el documento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una devaluación hacia adelante. Uno de los ejes de la alocución del titular del Palacio de Hacienda fue cómo conseguir mayor competitividad. “No creemos que sea devaluando, como quieren algunos economistas”, lanzó el funcionario en el último día del 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.