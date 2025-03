El INDEC publica la inflación de febrero y los privados esperan que sea mayor que la de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica hoy viernes 14 de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que varios analistas privados ya ubican por encima del 2%, lo que muestra una aceleración respecto a la medición previa (2,2%) por la presión de los precios de los alimentos, en especial de la carne.

Luego de que el IPC tocara en enero su menor nivel en casi cinco años al llegar al 2,2% interanual, son varios los analistas que proyectan una leve aceleración sobre el primer mes del año.

Por su parte, esta semana se conoció también una readecuación del dato de febrero que provee el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas. Las consultoras proyectaron ahora ​que la inflación del segundo mes del año se ubicaría en 2,3% mensual, lo cual implica un incremento con respecto a la registrada en enero.

El Gobierno esperaba que la inflación en febrero por lo menos se ubicaría por debajo del mes anterior y, en el mejor de los casos, perforando el 2%.

Quienes mejor pronosticaron la inflación anteriormente (Top 10) esperan una inflación de 2,3% mensual para febrero (+0,4 p.p. con relación al REM previo).

Con respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para febrero en 2,3% (+0,2 p.p. respecto del REM previo).

Qué dicen las consultoras privadas sobre la inflación de febrero 2025

LCG calculó un avance nulo para la cuarta semana de febrero. No obstante, "debido a los significativos aumentos registrados en la primera y tercera semana, la suba promedio mensual se sitúa en 3,3%". Además, el 70% de los precios relevados se mantuvieron constantes respecto a la semana anterior.

"Carnes promedia un aumento del 6,2% en el mes, explicando más de la mitad de la inflación mensual en alimentos. Bebidas y Lácteos fueron los otros rubros con mayor incidencia (+0,9 pp)", remarcaron respecto a la aceleración de los valores de los productos cárnicos.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. De esta manera, en el primer bimestre del año, la inflación acumulada es del 4,6%, sustancialmente inferior al 36,6% acumulado en el primer bimestre del 2024.

En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “durante la primera mitad del mes, el IPC registró incrementos por debajo de enero, lo que conducía a pensar en una desaceleración de la inflación” pero expusieron que “en la segunda parte de febrero, se registraron incrementos por encima de lo previsto”.

En ese aspecto, coincidieron con el relevamiento de Eco Go adjudicando al rubro alimentación y en particular a la carne la mayor incidencia de la aceleración al indicar que “buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%”.

Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,5% , lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.

indicó que , lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%. C&T prevé una suba de 1,9% en el segundo mes de 2025, el menor registro desde julio de 2020. A la vez, la dinámica inflacionaria a doce meses se ubicó en 70,1%, bajando del 93,7% de enero y siendo la más baja desde julio de 2022.

"La dinámica del mes estuvo marcada por el comportamiento contrapuesto de los alimentos y bebidas, por un lado, y los componentes ligados al turismo, por el otro. Los alimentos y bebidas se aceleraron fuertemente a lo largo del mes, muy influidos por la carne y, en menor medida, las frutas. Así, aumentaron 3,3% en el mes, el mayor ritmo desde julio del año pasado. No obstante, hubo un menor ritmo de alza sobre el fin del mes", reza el reporte.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,7%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior.

Al respecto, precisaron que “las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”. Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) estimó en su reporte de los precios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que en febrero los alimentos escalaron un 5,12%.

Qué pasó con la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en febrero

En tanto, sorprendió la inflación registrada en CABA que se difundió esta semana al ubicarse en 2,1%, acumulando en los primeros dos meses del año una suba de 5,3%.

Este índice marca la tendencia del número general que publicará el INDEC este viernes 14 de marzo, que las consultoras privadas ubican en 2,3%.

Por su parte, el incremento interanual fue de 79,4%, que representa una caída de 21,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto de Estadística y Censos del gobierno porteño.

La inflación de febrero superaría a la de enero según las consultoras que releva el Banco Central

Según el organismo oficial, la inflación porteña en febrero respondió fundamentalmente a las subas en las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto aportaron 1,63 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

lr