El superávit comercial alcanzó el nivel más alto del año

En octubre, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 1.827 millones, constituyéndose en el mayor del año. El saldo acumulado anual ó favorable en US$ 4.406 millones, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

Las exportaciones en el décimo mes de 2022 totalizaron US$ 7.901 millones y crecieron un 15,1% interanual y las importaciones llegaron a US$ 6.074 millones y crecieron un 15,8% en la misma comparación.

El saldo de la balanza comercial de octubre de US$ 1.827 millones superó en US$ 212 millones al registrado en octubre del año pasado, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 1.615 millones.

Trigo: el Gobierno prorrogó por un año las exportaciones ante el panorama productivo

La balanza comercial alcanzó nuevamente un superávit después de que entre junio y agosto registrara un trimestre de continuos déficit mensuales, mientras que en septiembre había logrado un saldo favorable de US$ 381 millones, por la implementación del mecanismo del dólar soja.

Las ventas al exterior por el “dólar soja” se vieron reflejados en el balance de octubre, ya que “Porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra” generaron US$ 1.255 millones, que representa un incremento del 563,5% con respecto al mismo mes del año pasado

Respecto de septiembre pasado, el indicador desestacionalizado registró que las exportaciones ascendieron 7,0%, y la tendencia- ciclo 0,3%, mientras que las compras del exterior descendieron 8,4% y la tendencia-ciclo 2,3%, en la misma medición.

El intercambio comercial de exportaciones más importaciones aumentó 15,4%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 13.975 millones de dólares.

El aumento de las exportaciones se debe a un incremento de 6,4% en los precios y de 8,2% en las cantidades y las importaciones avanzaron por la suba de 7,0% en los precios y de 8,3% en las mercancías compradas en el exterior.

El intercambio con el Mercosur y principalmente Brasil, registró en octubre un saldo positivo de US$ 2 millones, pero en los diez primeros meses del año el resultado registra un déficit de US$ 3.666.

Exportaciones e importaciones

Las exportaciones al Mercosur alcanzaron US$ 1.412 millones y fueron 3,2% superiores a las de octubre del año anterior, mientras que las compras totalizaron US$ 1.410 millones, un 14,0% más en la misma comparación.

Argentina mantiene el mayor déficit comercial acumulado en el año con China por US$ 8.020, y le siguen el grupo USMCA, conformado por Estados Unidos , México y Canadá por US$ 3.664 millones, Unión Europea con US$ 330 millones y Japón con un rojo comercial de US$ 264 millones.

En cambio el país tiene una balanza comercial favorable con el grupo ASEAN de países del sudeste asiático por US$ 2.972 millones, con la India por US$ 2.145 millones, con el Magreb (Africa) y Egipto por US$ 2.431 millones y los países de Medio Oriente por US$ 1.756 millones.

LM