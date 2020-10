Los empresarios de IDEA buscan definiciones del modelo de país y esperan a Alberto Fernández

El tradicional Coloquio de la asociación empresarial IDEA no escapa a la pandemia y será virtual este año, entre el 14 y 16 de octubre. Los organizadores aseguraron que Alberto Fernández tiene la intención de participar de la edición 56 tiene como lema "Qué país queremos ser". La pospandemia, pobreza, el rol de los empresarios y una hoja de ruta económica serán algunos de los ejes.

Habrá un diálogo sobre la macroeconomía argentina y una serie de propuestas que los empresarios elaboraron con el economista jefe de IDEA, Santiago Bulat. El análisis de la economía correrá por cuenta del ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Ante la consulta de PERFIL sobre la participación de referentes del oficialismo, Francisco Ortega, directivo de IDEA y de la consultora McKinsey explicó que se espera la respuesta de la vicejefa de Gabinete y economista, Cecilia Todesca. El ex ministro de Producción Dante Sica también reaparecerá moderando un panel.

La participación de Fernández en el evento -con día y horario a definir-, marcaría un cambio en la relación de lo que hoy es el Frente de Todos con IDEA. Es una platea que el kirchnerismo esquivó, sobre todo a partir del conflicto con el campo. Daniel Scioli fue en 2015 como candidato. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia significó la vuelta de un mandatario al evento. Con el fin de su mandato, en octubre del año pasado -a una semana de las elecciones pero después de perder las PASO- Macri se anticipó al mundo de comunicaciones web y se despidió a la distancia, por videollamada, ante una sala semivacía.

Murchison, de IDEA: "El Gobierno no puede solucionarle todos los problemas a las empresas"

"Queremos que sea un coloquio bien plural", aseguró Roberto Alexander, de IBM, presidente de la edición 56 del evento. "El rol de los empresarios es vital para salir de la pandemia, con el Gobierno, los sindicatos, con los sectores sociales. Hay distinto tipo de miradas y esperamos que sea una mirada plural", remarcó. Los temas coyunturales como el dólar, justicia, condiciones laborales o si hay salida de las empresas del país "son temas que se van a tratar en el coloquio". Una de las que ratificó su retirada es la línea aérea Latam Argentina, dirigida por Rosario Altgelt, que fue la presidenta del Coloquio hace dos años.

Para la apertura está confirmado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y se espera la respuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Para el debate federal fueron invitados los gobernadores Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Perotti, de Santa Fe; Juan Schiaretti, de Córdoba, Sergio Uñac, de San Juan y Gustavo Valdés, de Corrientes. Hasta ahora solo Perotti confirmó su participación.

Alberto Fernández: "La pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado en la pandemia"

En la primera jornada habrá un bloque sobre el contexto internacional de la pospandemia con el canciller Felipe Solá y los ex cancilleres Susana Malcorra y Rafael Bielsa. “El escenario internacional pasó a tener un peso diferente. Vemos las tendencias globales, dónde generó impacto la pandemia, qué pasó con la Argentina, y todo lo relacionado al liderazgo. Vamos a reflexionar esas tendencias y su impacto en el país y cómo el Gobierno ve la interacción con el mundo”, explicó Paula Altavilla, Tesorera de IDEA y LatinAmerica South Region Director de Whirlpool.

Entre los invitados internacionales estarán Otto Scharmer, Professor at the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. A ellos se sumará en un panel sobre el futuro del capitalismo el economista y profesor Paul Collier, especialista en política pública de la Universidad de Oxford. En el plano local, el empresario de Vorterix, Mario Pergolini hablará de innovación con Pepe Sánchez, el basquetbolista de la NBA y la "generación dorada" que dirige el centro de entrenamiento Dow en Bahia Blanca.

PV