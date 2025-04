En su primer día de flotación, el dólar oficial Banco Nación subió 12% y cerró en $1.230. En general, los analistas han señalado que la reacción del mercado fue positiva en la medida en que todos los activos argentinos subieron y el dólar financiero bajó. Sin embargo, también señalaron que esto no garantiza estabilidad a mediano plazo, sino que habrá que ver qué pasa con la inflación y cómo impacta esto en el bolsillo de los argentinos.

Tanto el dólar blue como los financieros cayeron y se fueron acercando a esa cotización de 1230 pesos. El Banco Central no intervino en el mercado oficial de cambios pero las reservas cayeron más de US$ 400 millones a US$ 24.305 millones. Este martes llega el primer desembolso del acuerdo con el FMI, de US$ 12.000 millones.

Un experto en mercados financieros aseveró que, “estamos en una situación ciertamente inédita

En cuanto a lo que puede suceder con el tipo de dólar bolsa, Walter Morales, CEO de Wise Capital señaló a PERFIL que, en este inicio de la tercera fase del Programa Económico del Gobierno con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas "de mínima, en lo inmediato al BCRA llegan USD12.000 millones y de acá a fin de junio al menos USD22.000 millones. Al Central poder de fuego no le va a faltar, por lo que el MEP tiene más para bajar que para subir", adelantó.

En relación al dólar futuro, Morales señaló que para abril se encuentra en $1.191, mientras que entre mayo y julio se mueve entre $1.236 y $1.295. "De ocurrir esto, estamos frente a una caída del MEP entre 3% y 10%, con una brecha con el Blue que tenderá a desaparecer, tal como ocurre en momentos de amplia liberación cambiaria. Más allá de que el dólar Mayorista puede buscar el techo de la banda, todos los fundamentos juegan a la baja. Eso sí, el atraso cambiario se mantiene y el dólar debería de cotizar en $1.700. ¿Lo esperamos en ese valor? No, porque con los préstamos acordados, el peso se va a fortalecer por el ingreso de liquidez para el BCRA", argumentó el economista.

Fuente: CMA

Finalmente, señaló que el Gobierno cree que con la flotación habrá estabilidad y que el TC tenderá hacia los $911. "Parece difícil esperar que se ubique por debajo a $1.000. Sin embargo, es interesante notar que el viernes el MEP cerró en $1.333 con un dólar Teórico en $1.377. Ahora, con los USD12.000 millones que adelanta el FMI, el dólar Teórico se ubicaría en $928. La clave está en que las cuentas públicas mantengan un superávit creciente y que se logre acumular reservas. No estamos diciendo que vaya a ocurrir, pero los números lo avalan y el hecho de que haya período de gracia para pagarle al FMI y refinanciación de los próximos vencimientos, favorecen a la acumulación de Reservas del BCRA", explicó el titular de Wise Capital.

Qué pasó con los activos argentinos tras el primer día sin cepo

En el primer día sin cepo, los activos argentinos se movieron bastante durante la rueda y los bonos soberanos Hard Dollar subieron hasta 9,64% en la duration más larga (GD35) en el exterior. Los Bonares subieron en plaza local cifras parecidas. Los ADR subieron en su mayoría cifras de dos dígitos y se destacaron los bancos (SUPV casi 17,8% arriba).

Desde Inviu señalaron que "Lo interesante pasó por el tipo de cambio que cerró en $1250 para MEP y CCL en contado inmediato mientras que en el MLC el último anote fue a $1195 (el A3500 quedó por debajo por ser un promedio diario y no lo consideramos representativo del cierre)".

Javier Milei festejó la salida del cepo y dijo que "hemos roto otra cadena más"

"En nuestra opinión la dinámica fue muy positiva y, si bien puede haber recortes en la rueda por tomas de ganancias o expectativas no materalizadas de que Scott Bessent anuncie otra línea de crédito (y que confirmó que no se estaba pensando), hacia adelante parece bullish para activos argentinos", explicaron.

"Lo más relevante por el momento parece ser la volatilidad externa dado que lo local se está acomodando con unos tipos de cambios que parecen tratar de encontrarse a mitad de camino. En este esquema la dinámica de las tasas en pesos (que ahora en el nuevo esquema de agregados monetarios es endógena) será clave para el tipo de cambio y durante las licitaciones próximas", explicaron desde la empresa de Servicios Financieros.

Cómo proyecta el mercado y el nivel de reservas del BCRA el "gurú de la city"

Salvador Di Stéfano, economista rosarino, hizo su análisis de lo que cabe esperar para el mercado de cara al futuro, y lo inició con un repaso milimétrico de la plata que viene del exterior. "Está claro que el desembolso de fondos es impresionante, llegan U$S 15.000 millones del FMI durante el año 2025, otros U$S 6.000 millones de organismos financieros internacionales, y repos de bancos internacionales por U$S 2.000 millones, esto totaliza la friolera de U$S 23.000 millones. Con esta cifra las reservas treparían a la zona de los U$S 47.000 millones, y quedan a un paso de los U$S 50.000 millones, cifra no alcanzada en muchos años. Para el año 2026 se desembolsarían unos U$S 5.000 millones adicionales del FMI", completó.

Además dijo que dado que, el gobierno no financiará el déficit con emisión monetaria, sino que la emisión solo se producirá si el dólar cae al piso de la banda, y se utilizan los pesos para comprar dólares. "Es un cambio fundamental, porque aleja la posibilidad de la dolarización de la economía, ya que en la fase dos la base monetaria amplia era fija, y ahora no", explicó.

Para Di Stéfano, "el nuevo programa cambiario es funcional a una suba de bonos y acciones. El dólar se pegará a la banda inferior, ante el mayor ingreso estacional de dólares de la cosecha, y el incremento de exportaciones de energía. Las empresas que producen transables deberán aumentar la productividad. Tendremos una tasa en dólares mucho más atractiva en los bancos", comentó.

Finalmente, expresó: "Se clarifica la política cambiaria, esto debería hacer que nuestro país sea recalificado por las consultoras, y el riesgo país debería bajar como mínimo a la zona de los 200 puntos. Esto implica que un bono AL35 debería rendir una tasa interna de retorno del 7,0% anual, lo que le elevar a su paridad a la zona de U$S 88, cuando este viernes su cotización cerro en U$S 60,69, esto implicaría una potencialidad de suba del 45% en dólares", adelantó el apodado por los medios como "gurú de la city",

lr