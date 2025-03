En diálogo con Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Enrique Szewach, el exdirector del Banco Central entre 2017 y 2019, aseguró que el régimen cambiario se modificará cuando ingresen los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó que el nueva préstamo cubrirá el refinanciamiento de intereses y capital que Argentina le debe al organismo financiero.

Suben bonos y ADRs argentinos en Wall Street tras los anuncios de Caputo sobre el acuerdo con el FMI

Marcelo Longobardi: El ministro acaba de anunciar que el pedido de Argentina hacia el Fondo es de 20.000 millones. ¿Esto es desesperante o o no es para tanto?

Enrique Szewach: No, no es para tanto. No es una situación desesperante, pero sí hay dos desesperados acá. El Fondo está desesperado por cobrar y Argentina por pagar. De esos 20.000 millones estoy deduciendo, porque obviamente no hay números, pero por lo que se ha venido diciendo hasta acá que 14.000 millones corresponden al capital que se le debe al Fondo, es decir que el Fondo le presta a Argentina lo que le debe al Fondo, el Fondo va a dar la plata para pagarlo, y esa deuda se prorroga por 10 años con cuatro de gracia. Si es lo mismo que dice el decreto en los considerandos del decreto que autoriza el préstamo con el Fondo, Argentina va a recibir del Fondo la plata necesaria para pagar los compromisos de capital de deuda de 2026, 2027, 2028 y un poco de 2029. Es un acuerdo por 4 años que nace en abril de 2025 y termina en abril de 2029.

De los 6.000 millones restantes, como Argentina le debe al Fondo más o menos 6.000 millones de dólares de intereses para los próximos 3 años, es decir, el resto del gobierno de Milei, la pregunta es si esa plata, que al final es plata para pagarle al Fondo, la van a dar toda junta para tenerla en las reservas y eventualmente pagar de ahí, o no. Eso es lo que todavía no está disipado.

Para volver al espíritu de tu pregunta, es cierto que este régimen de emergencia ya no daba para más, de tal manera que ahí podés poner la cuestión de la "desesperación". Todos esperábamos que, por la cuestión electoral y por los anuncios que había hecho el presidente Milei, siguiera al menos hasta las elecciones. Ahora parece ser, aunque todavía no conocemos la letra chica del acuerdo, que ese régimen va a cambiar cuando venga la plata.

El ministro de economía, Luis Caputo, confirmó que el desembolso del FMI será de 20.000 millones de dólares

El FMI admite que el monto del acuerdo que negocia con Argentina es “considerable”

-Una manera finalmente de resumir esto, podría ser que como consecuencia de que Argentina debe acordar con el Fondo, se pone en discusión el régimen cambiario de Argentina, y eventualmente ese régimen va a tener algún nivel de sinceramiento. Yo no veo mal eso, pero me imagino que el Gobierno mira con preocupación el hecho de que ese eventual sinceramiento se superpone con las elecciones.

-Yo te cambiaría el orden, porque es mejor sincerar el régimen cambiario con el Fondo que sin el Fondo. El Fondo te permite tener divisas con más tranquilidad y que eventualmente este nuevo régimen sea más suave, con vista justamente a minimizar el daño que pueda tener, en las elecciones. Ha cambiado el escenario de “no pasa nada, podemos llegar a las elecciones así”, a un escenario de “tenemos que cambiar", y mejor hacerlo con el Fondo que sin el Fondo.

