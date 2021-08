¿Es buen momento para comprar dólares?

Comienza la temporada de compra de dólares. El Estado lo quiere contener vendiendo bonos y billetes, probablemente la estrategia de resultado por un tiempo. A largo plazo, habrá menos exportaciones, más importaciones y pagos financieros que no se podrán postergar. El arreglo con el FMI está congelado. Comprá verde.

El Banco Central República Argentina (BCRA) ha vendido cerca de U$S 300 millones para no detener el proceso de reactivación económica, inyectando al mercado más dinero para las importaciones.

En los últimos 12 meses, tomados desde junio 2021, las exportaciones suman U$S 62.621 millones y las importaciones U$S 51.715 millones, con un saldo de balanza comercial de U$S 10.906 millones. Las exportaciones, en los últimos 12 meses, crecieron el 1,2%, mientras que las importaciones el 19,7%, el saldo de la balanza comercial disminuye un 41,6%.

El dólar blue cerró julio con la suba mensual más alta del año

¿Esto implica que ingresan menos dólares? Hay una directa correlación entre importación y crecimiento, el gobierno no puede detener las importaciones a 4 meses de las elecciones legislativas. Por otro lado, estamos importando más combustible, la seca del Paraná está deteniendo el funcionamiento de represas hidroeléctricas y vamos a tener que importar más energía, que es vital para el proceso de recuperación que está viviendo la industria.

En los últimos 12 meses, lo cobrado por el BCRA en concepto de exportaciones fue de U$S 63.657 millones, y lo pagado fue de U$S 50.344 millones, esto nos dejó un saldo de U$S 13.313 millones, que resulta U$S 2.407 millones mayor que el saldo de la balanza comercial.

Creemos que se adelantó el ingreso de dólares de algunas exportaciones y se demoró el pago de algunas importaciones, esto dejó un saldo positivo a las arcas del BCRA, si esto no hubiera sucedido las reservas serían inferiores al monto actual, y el dólar de equilibrio mucho más alto.

¿Por qué conviene comprar dólares ahora?

El gobierno está soslayando problemas. Por ejemplo, las exportaciones de carne ascendían a U$S 230 millones por mes, si hubiéramos seguido exportando normalmente, le hubiéramos pagado al Club de París con los dólares ingresados por esas exportaciones. La baja del río Paraná está adelantando embarques, por ende, suben las exportaciones de granos, no sabemos si en los meses siguientes se mantendrá este ritmo, ya sea por una decisión empresarial de vender menos o porque la baja del río imposibilite sacar la mercadería a un precio atractivo. Los costos de logística están subiendo notablemente.

Por otro lado, la baja del río hace que se genere una merma de energía de las represas hidroeléctricas y obliga a importar más combustible. Estos problemas se evidenciarán más profundamente en un breve período de tiempo.

Respecto a los dólares alternativos, el dólar oficial aumentó en 7 meses el 14,9%, el dólar blue el 7,1%, el dólar MEP el 20,2%. Visto así hay diferencias.

En 12 meses, el Dólar oficial aumentó el 33,7%, el blue el 33,8% y el MEP el 37,6%.

Tenemos la sensación que el gobierno trabaja para alinear estos resultados, sin embargo, no podrá sostenerlos. En las próximas semanas veremos un proceso de calma que será ideal para comprar y, en la medida que pasen los meses y no consiga crédito externo para financiar el presupuesto, estará obligado a emitir y como consecuencia los dólares alternativos despegarán a la suba.

¿Se vienen licitaciones importantes de la Tesorería?

Hay que renovar vencimientos importantes en pesos, el mercado ya no quiere títulos a tasa fija, por ende, hay un abanico de títulos que ajustan por inflación o dólar mayorista. Consideramos que aún las brechas del dólar blue y mep no son lo suficientemente altas como para arbitrarlas a instrumentos en pesos que ajusten por el dólar mayorista. La brecha del dólar MEP es del 74% y del dólar blue el 88%, consideramos que estos arbitrajes deberían operar cuando las brechas superen los niveles del 90% y 100% respectivamente. Ampliaremos en el informe privado.

Los Bonos que ajustan CER Carecen de flujo, por ende, nos parece mejor un plazo fijo que ajuste por CER y no un bono en donde muchas veces el ingreso o la salida está atado a la cotización de mercado.

Daniel Marx dijo que las medidas para restringir la compra de dólares aumentará los precios

Respecto de las acciones, el debate mundial por la tasa en Estados Unidos no se detiene, esto pone en vilo las futuras ganancias de las empresas en Wall Street, creemos que el escenario alcista pasó, y ahora habrá que ver cómo se reacomodan los precios. Por ahora, no vemos subas. China sigue muy complicada, poniendo restricciones a las empresas tecnológicas y tratando de ajustar su economía, no vemos un escenario de crecimiento sostenido a mediano plazo.

¿Qué pasa con las acciones argentinas?

Si los dólares alternativos estarán planchados, y el gobierno trabajará en sofisticar el cepo, no vemos un escenario probable de suba de acciones. No hay mucha confianza. La suba del mercado accionario podría estar ligada a un triunfo de la oposición, por el momento hay encuestas que dan mejor a la oposición, pero no vemos que se materialicen esos pronósticos en dinero invertido en el mercado.

Conclusión

Es temporada de compra de dólares, a $ 168 el dólar MEP es un regalo. Pasadas las elecciones ya no habrá adelanto de exportaciones y las reservas del BCRA serán muy bajas. Es cierto que vamos a recibir los Derechos Especiales de Giro DEG del FMI para pagar la deuda de capital con el organismo, pero hay que pagar con billetes los intereses y no hay reservas suficientes, hay reservas para maquillar el escenario antes de las elecciones.

* Consultora de Economía y Negocios Salvador Di Stefano y Asociados