El BCRA acumuló cuatro ruedas consecutivas de venta de divisas

El Banco Central debió vender ayer más de cien millones de dólares para atender la demanda de divisas en el mercado oficial, lo que representa la mayor sangría diaria de los últimos ocho meses. Además, registró la cuarta rueda consecutiva con saldo vendedor por primera vez desde mediados de noviembre de 2020.

Según fuentes oficiales, el BCRA “en la semana asistió con más de US$ trescientos millones a los importadores”.

De todos modos, julio cierra con un saldo comprador de US$ 742 millones, mientras que en junio fueron US$ 727. Hasta el día 26 acumulaba adquisición de divisas por US$ 1.057 millones, el nivel más alto para ese mes en la última década. En julio de 2020 se habían vendido más de U$S 560 millones.

Fuentes oficiales explicaron que la alta demanda “está asociada fundamentalmente a importaciones de bienes de capital e intermedios y energía, afectado también por la bajante histórica”. También remarcaron que “sigue alta la liquidación de las cerealeras y se ubicó en el mes de mayor liquidación del año”.

Además, recordaron que en junio se habían pagado importaciones por alrededor de US$ 5.900 millones y en julio se pagó también en ese orden.

En los primeros cinco meses, los pagos de importaciones estaban en torno a los US$ 4.800/4.900 millones.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, el BCRA a partir de ahora en un contexto electoral “va a tener una posición vendedora principalmente porque mientras la demanda de dólares va a seguir alta, la oferta está cayendo” por el final de la liquidación de la cosecha.

Dolar. En este clima, el dólar blue cerró ayer a $ 180,50, luego de tres jornadas de caída, con lo cual en la semana trepó $ 4,50, tras haber alcanzado el viernes $ 185, su valor máximo en lo que va de este año. Así en julio subió $ 12,50, en tanto que se ubica $ 14,5 por debajo del récord de $ 195 registrado en octubre de 2020.

De este modo, la brecha se ubicó en 86,6% con respecto el dólar mayorista oficial que finalizó en $ 96,69, lo que implica un aumento semanal de 27 centavos. Así, en el mes ascendió “apenas el 1%, confirmando la estrategia oficial de mantener muy acotada la evolución de los precios” destacó el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios.

Por su parte, el dólar minorista quedó en $ 102,06, con lo cual el dólar solidario quedó en $ 168,3.

En cuanto a las divisas financieras, el CCL se ubicó en $ 168,85, con lo cual aumentó en el mes 1,8% contenido por las nuevas restricciones implementadas a mediados de mes por el BCRA y la CNV, y la brecha quedó en 74,6 mientras que el MEP cerró a $ 168,19, o sea una suba mensual de 2,8%.

Reservas. El stock de reservas brutas del BCRA totalizó ayer US$ 42.582 millones, en la semana cayeron US$ 529 millones, en parte por las ventas en el mercado, y por el pago al Club de París.