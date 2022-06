Estanflación, la nueva amenaza de la economía mundial

La realidad económica de los países es cada vez más complicada y ahora una nueva amenaza va cobrando fuerza en el horizonte: la estanflación. Así lo reveló el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

“Enfrentamos tasas de inflación no vistas en los últimos cuarenta años, como resultado de la liquidez que inyectaron los distintos gobiernos durante la pandemia, más las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania sobre el precio de los cereales y la energía”, precisó Víctor Beker, director del CENE.



“La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo anunciaron subas en las tasas de interés, con el consiguiente impacto depresivo en el nivel de actividad"; aseveró Becker. "Esa suba de tasas estimula una salida de capitales de los mercados emergentes hacia los países centrales, generando serias dificultades para las naciones fuertemente endeudadas”, añadió.



“Por lo tanto, no es descabellado imaginar un futuro en el que la suba de tasas de interés no logre aplacar significativamente la suba de precios, pero sí deprima los niveles de actividad económica. Dicho en una sola palabra: estanflación, ya no localizada en determinado país sino a escala global”, completó el director del CENE de la Universidad de Belgrano.

¿Qué es la estanflación?

Es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. Está considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección. Las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse para dinamizar una economía recesiva empeoran el componente inflacionario de la estanflación y las políticas monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar su componente recesivo.

El término fue utilizado por primera vez en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod como fusión de los vocablos estancamiento e inflación en un discurso en la Cámara de los comunes. En su discurso dijo: "We now have the worst of both worlds — not just inflation on the one side or stagnation on the other. We have a sort of 'stagflation' situation" (Ahora tenemos lo peor de ambos mundos: no inflación por un lado o estancamiento por otro. Tenemos algo así como una estanflación).

Consecuencias de la estanflación

La estanflación distorsiona completamente los mercados y coloca a los hacedores de políticas de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición 'perder-perder'. Cuando sucede este fenómeno la recesión suele ser parcial, registrándose simultáneamente el decrecimiento de algunos sectores, como la producción de bienes, junto al crecimiento de otros sectores, como la producción de servicios.

Si se trata de una economía relativamente abierta y la inflación viene acompañada de un proceso de devaluación, puede registrarse una contracción de las actividades que consumen divisas y una expansión de las que generan divisas. Esto representa un desafío enorme para las autoridades ya que reciben señales mixtas y contradictorias sobre la economía que hacen muy difícil decidir qué políticas aplicar, en qué secuencia y en qué momento tomarlas. "Es lo peor de los dos mundos" dicen muchos economistas.

