La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto. El organismo previsional dispuso el esquema de liquidaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, agrupando los depósitos según el último número del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

ANSES oficializó las fechas de cobro para todos los beneficiarios en agosto

En el caso de los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 0 y 1, el cronograma oficial abarca diferentes jornadas a lo largo del mes según el tipo de prestación social o haber previsional que perciban. Las acreditaciones bancarias comenzarán en la primera quincena y se extenderán hasta la última semana del período.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 0 y 1 percibirán sus haberes en la misma jornada inicial del cronograma. La acreditación bancaria para ambas terminaciones se realizará el lunes 10 de agosto.

Este grupo abarca las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, las cuales se liquidan en el primer tramo del calendario previsional de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que no superen el haber mínimo cobrarán en días consecutivos según el dígito verificador.

- Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 recibirán el importe el lunes 10 de agosto.

- Los jubilados y pensionados cuyo documento termina en 1 tendrán acreditados sus fondos en la jornada hábil posterior, el martes 11 de agosto.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para los beneficiarios que perciben haberes superiores a la jubilación mínima, el organismo estableció la liquidación unificada en la última etapa del mes.

- Tanto los titulares con DNI terminado en 0 como aquellos con DNI finalizado en 1 cobrarán de forma simultánea el martes 25 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo percibirán el beneficio de manera escalonada en el inicio del cronograma.

- Las personas con DNI terminado en 0 cobrarán la prestación el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan DNI finalizado en 1 recibirán el depósito el martes 11 de agosto.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) respetará un orden idéntico al de las asignaciones por hijo durante la segunda semana del mes.

- Las beneficiarias con DNI finalizado en 0 tendrán depositado el monto el lunes 10 de agosto.

- Las titulares con DNI terminado en 1 cobrarán el martes 11 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad

En el caso de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, la acreditación de los montos correspondientes se realiza agrupando los documentos de a dos dígitos por día.

- Las titulares cuyos DNI concluyan en 0 y 1 cobrarán conjuntamente el martes 11 de agosto.

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Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, así como las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, no se dividen por número de documento para el cobro.

- Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 correspondientes a la primera quincena de Pago Único podrán percibir la prestación entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

- Mientras que las Asignaciones Familiares de PNC estarán disponibles desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se liquidará durante la última semana de agosto para todos los trabajadores que se encuentren suscriptos a este beneficio.

- Quienes posean documentos terminados en 0 y 1 recibirán la acreditación de la suma asignada el lunes 24 de agosto.

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