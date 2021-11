Financiamiento de viajes al exterior: para el gobierno es subsidiar a un sector que no lo requiere

"Lo que hacemos es cuidar las reservas para seguir creciendo. No podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos", explicó la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca Bocco en una conferencia de prensa al término de la reunión de Gabinete Económico que se llevó a cabo esta mañana en la Casa Rosada, y que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández.



Del encuentro en el que se abordó el funcionamiento de la actividad económica del país en estos 11 meses, participaron el canciller Santiago Cafiero, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beli y Cecilia Todesca Bocco, entre otros.

El Gobierno negó que se analice un financiamiento ruso-saudí, aunque se negocian inversiones

En la conferencia de prensa que brindó Todesca Bocco periodistas presentes en la rueda le consultaron por la polémica decisión oficial de prohibir la financiación en pesos de pasajes aéreos al exterior, y Todesca sostuvo que la idea es "cuidar las reservas para tener dólares suficientes para seguir creciendo".

"No queremos castigar a nadie ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero. Lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere, dentro de todos los subsidios que damos y que son todos asociados a la actividad económica", agregó la funcionaria.

Kulfas defendió la prohibición de pasajes en cuotas: "La gente que viaja al exterior no es pobre"

De igual modo, Todesca Bocco buscó transmitir que en el mismo momento en que el gobierno tomaba la medida de prohibir la financiación de los viajes al exterior en pesos, realizaba modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos adelantados de importaciones de maquinaria que necesitan para producir.

"Puede haber personas que no pueden viajar, porque no lo pueden financiar del mismo modo que antes, pero es una porción, porque hay gente que sí lo puede pagar en una sola cuota y tiene sus ahorros en pesos o en dólares. No hay prohibición. Lo que no hay es subsidio a personas que pretenden comprar paquetes turísticos en cuotas sin interés", concluyó sobre el tema, no sin antes recordar que la idea oficial es "trabajar para que el turismo receptivo funcione".

lr cp