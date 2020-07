FMI instó a que Argentina y acreedores trabajen "constructivamente" para lograr acuerdo

Noticias Relacionadas El FMI dice que las monedas débiles no podrán impulsar economías emergentes

Tras el rechazo a la oferta oficial de canje de deuda y la contrapropuesta que presentaron los tres grupos de acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional abogó para que ambas partes sigan trabajando “constructivamente” para alcanzar un acuerdo que evite que la Argentina caiga por novena vez en default.

Así lo manifestó este jueves 23 el vocero del organismo internacional, Gerry Rice, quien además sostuvo que las negociaciones por la reestructuración de la deuda “son un tema bilateral", al evitar dar una opinión sobre la contraoferta de los bonistas, al tiempo que reiteró que el gobierno argentino en esta instancia no ha solicitado financiamiento al FMI.

“Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando constructivamente y en los tiempos adecuados con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga la deuda pública en un camino sustentable y siente las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo”, expresó el portavoz.

En ese marco, Rice alegó que “las autoridades argentinas continúan buscando un acuerdo con los tenedores privados de bonos para reestructurar su deuda externa soberana y como ya dijimos antes, en línea con nuestras normas de larga data, las negociaciones son una cuestión bilateral entre la Argentina y sus acreedores, este es el caso de la Argentina y es el caso general”,

Por otra parte, Rice ratificó que “las autoridades argentinas no han solicitado un programa del FMI a estas alturas", al ser consultado acerca de si la Argentina había comenzado ya los pasos formales para pedir un nuevo programa o la renegociación del stand by vigente que se mantiene en suspenso, y a través del cual el país debe unos US$ 47.000 millones al organismo.

“(Argentina) no pidió un (nuevo) programa al FMI, no tengo ninguna información para compartir en términos de fechas”, aseguró.

Sobre este punto, el vocero explicó que un eventual nuevo programa "no tiene que estar necesariamente vinculado con el Articulo IV" del estatuto del Fondo, por el cual todos los países miembro se someten a una revisión de las cuentas macroeconómicas.

“El financiamiento que correspondería a un nuevo programa del Fondo contribuiría a alcanzar los objetivos de balanza de pagos, sus necesidades, incluyendo las obligaciones del sector oficial”, destacó el vocero.

